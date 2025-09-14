Elfjähriger Junge mit Pfefferspray angegriffen

Mit Pfefferspray ist ein elfjähriger Junge auf dem Hof einer Grundschule in Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) angegriffen worden. Den Beamten sagte der Junge, dass ein jugendliches Mädchen ihm ohne Grund das Reizgas ins Gesicht gesprüht habe, wie die Polizei mitteilte. Der Elfjährige wurde am Samstag mit Augenreizungen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Beamten ermittelten zunächst eine 15 Jahre alte Jugendliche. Im Laufe des Tages sei noch eine 14-Jährige mit ihrer Mutter auf das Polizeirevier gekommen, die zugegeben habe, ebenfalls an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Die genauen Hintergründe müssten nun in Vernehmungen geklärt werden, hieß es weiter.