Misshandlungsvorwürfe in Kita - Staatsanwaltschaft ermittelt

In einer Kindertagesstätte in Unterfranken sollen Kinder von Beschäftigten misshandelt worden sein. Die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg hat nach eigenen Angaben Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung und der Freiheitsberaubung eingeleitet. Verdächtig seien zwei Frauen, Mitarbeiterinnen der kommunalen Einrichtung. Über die Vorwürfe hatte zunächst Radio Primavera berichtet, es gilt die Unschuldsvermutung.

Berichte, wonach Kinder mit Klebeband an Stühlen fixiert worden sein sollen oder dies womöglich angedroht wurde, kommentierte die Staatsanwaltschaft nicht. «Diese Fragen sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen, die durch die Kriminalpolizeiinspektion Aschaffenburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft geführt werden», teilte ein Behördensprecher mit.

Zwei mögliche Opfer

Unklar war zunächst, ob die Verdächtigen weiter in der Einrichtung beschäftigt sind - die Gemeinde ließ eine Anfrage dazu zunächst unbeantwortet. In einer online verbreiteten Stellungnahme hieß es lediglich mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen, die Gemeinde und der Kindergarten nähmen die Vorwürfe sehr ernst.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht es um mehrere mögliche Vorfälle zwischen Februar und März dieses Jahres und um zwei mutmaßliche Opfer. Angaben zu deren Alter machte der Sprecher nicht.

Strafantrag vom Landratsamt

Nach Angaben des Landratsamtes Aschaffenburg, das für die Kita-Aufsicht im Landkreis Aschaffenburg zuständig ist, wurden der Behörde die Vorwürfe im April bekannt. Daraufhin sei die Staatsanwaltschaft informiert worden.

Zugleich seien der betroffenen Einrichtung einer kleinen Gemeinde Maßnahmen auferlegt worden. «Die Anordnungen betreffen die pädagogischen Abläufe, die organisatorischen Rahmenbedingungen sowie regelmäßige Kontrollen», teilte ein Sprecher des Landratsamtes mit.

Zeugenbefragungen stehen an

«Die Ermittlungen werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen», so die Staatsanwaltschaft. Insbesondere seien noch mehrere Zeugen zu vernehmen. «Der Abschluss der Ermittlungen ist derzeit noch nicht absehbar.»

Ob die Eltern von Kindern in der Kita über die Ermittlungen informiert wurden, sei der Ermittlungsbehörde nicht bekannt.