Kinderarbeit

Immer mehr Kinderarbeit in den USA: Nach Schulschluss in die Geflügelfabrik

Auch Kinder sind in den USA als Arbeitskräfte gesucht. Ein lockerer Freizeit-Job als nützliche Vorbereitung auf das Leben – so stellen es die Kinderarbeit-Propagandisten gerne dar.

Plus Der Arbeitskräftemangel und der Zustrom minderjähriger Migranten aus Lateinamerika sorgen für den Boom. Politiker, Medien und Aktivisten warnen - aber hilft das?

Von Karl Doemens

Er liebte es, an seinem Auto herumzuschrauben, ging ins Fitness-Studio und hörte gerne Musik. Duvan Tomas Perez war ein ganz normaler Jugendlicher in Hattiesburg im Süden des US-Bundesstaates Mississippi. Seine Lehrer beschrieben den Migrantensohn aus Guatemala als „freundlich und fleißig“. Doch nach Schulschluss hatte der 16-Jährige noch etwas anderes zu tun: Er arbeitete in der örtlichen Geflügelfabrik.

Dann, am 14. Juli, kam der Neuntklässler, der auf Fotos tiefschwarze Haare, wache Augen und ein Piercing unter der Lippe hat, nicht nach Hause. Gegen 19.40 Uhr war an jenem Tag in der Fabrik ein Alarm ausgelöst worden. Duvan Tomas Perez war in das Förderband einer Maschine geraten und eingeklemmt. Verzweifelt schrie er um Hilfe. Als die Rettungskräfte eintrafen, konnten sie nur noch seinen Tod feststellen. Die Firma gab sich betroffen. Angeblich hatte sie keine Ahnung, dass ein Subunternehmen Minderjährige eingestellt hatte, deren Beschäftigung in gefährlichen Tätigkeiten nach US-Bundesrecht ausdrücklich verboten ist. „Unser Personal ist unser wichtigstes Kapital, und Sicherheit genießt bei uns höchste Priorität“, verkündete ein Manager im PR-Sprech. Es wirkte zynisch.

