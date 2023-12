Kinderbetreuung

vor 48 Min.

Kindergarten schließt nach TV-Report: Welche Probleme haben Bayerns Kitas?

Plus Die Undercover-Recherche eines RTL-Teams deckt Missstände in einem Kissinger Kindergarten auf. Verbände machen auch den Wunsch nach immer längeren Betreuungszeiten dafür verantwortlich.

Von Sarah Ritschel

Kinder, die nicht gewickelt werden. Mitarbeiterinnen, die ihre Schutzbefohlenen anschreien oder sich lieber ihrem Smartphone widmen als der Betreuung. Die bei den Kindern so lange Fieber messen, bis das Thermometer eine erhöhte Temperatur anzeigt, und die Kleinen nach Hause schicken. Und Eltern, die hinter ihrem Rücken "brunzpieselblöd" genannt werden: Das Team der RTL-Sendung "Team Wallraff" erhebt schwere Vorwürfe gegen mehrere Kindergärten in Deutschland - darunter einen kirchlichen Kindergarten in Kissing (Kreis Aichach-Friedberg). Für die Folge "Undercover in Kitas" hatte sich eine Reporterin als Praktikantin in den Kindergarten eingeschleust. Im September waren ihre Aufnahmen für ein Millionenpublikum am Fernseher zu sehen. Jetzt, rund ein Vierteljahr später, schließt die Einrichtung.

Nach Informationen unserer Redaktion hat das gesamte Personal gekündigt. Deshalb bleibt der Verwaltung – es handelt sich um das Augsburger Kitazentrum St. Simpert – nach eigener Aussage nichts übrig, als das Haus zu schließen. Die Familien der 18 Kinder brauchen neue Betreuungsstätten. Mit dem 1. Januar endet der Betrieb in Kissing, bislang ist nur für einen Bruchteil der Kinder ein neuer Platz gefunden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen