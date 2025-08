Zwischen „Katastrophe“ und „Familienzeit“: Wie Eltern die Kinderbetreuung in den Ferien stemmen

Heute ist der erste Ferientag – das heißt für viele Familien: ausschlafen, lange frühstücken, Pläne für die nächsten Tage schmieden. Für viele bedeutet das aber auch: die Betreuung organisieren, Zeit für Kinder, Arbeit, Haushalt und vielleicht auch Unternehmungen finden. Und das sechs Wochen lang.

Bei vielen Familien geht der Urlaub zu großen Teilen für die Kinderbetreuung drauf – nicht nur in den Sommerferien, doch dann gilt es, besonders viel Zeit zu überbrücken. Dann treffen 30 Tage Jahresurlaub auf sechs Wochen Sommerferien. Mitte Juli haben wir über eine Diskussion berichtet, die im Kern die Frage aufwirft: Sollten die Ferien kürzer sein, damit die Betreuung besser organisiert werden kann? Oder braucht es einfach mehr, bessere und erschwinglichere Kinderbetreuung in den Ferien?

Deshalb haben wir auch auf Facebook gefragt: Wie machen das Eltern eigentlich? Und viele Menschen haben darauf reagiert, von den Herausforderungen berichtet, ihre Lösungswege aufgezeigt und teilweise auch ihre Kritik oder ihr Unverständnis geäußert. Was am Ende der Diskussion bleibt und auffällt, haben wir hier zusammengefasst.

Für viele Familien sind die Sommerferien eine Herausforderung

Viele Eltern beschreiben auf Facebook, wie schwierig der Ferienalltag ist. Und es will alles gut durchgeplant sein: Welches Elternteil nimmt wann Urlaub – und geht das auch wenigstens ein paar Tage gemeinsam? Schließlich wollen die Eltern ja auch Zeit als Familie. „Familienzeit bedeutet auch, Zeit zusammen verbringen zu können”, schreibt ein Nutzer. Bei vielen fällt diese Zeit dann der Notwendigkeit zum Opfer, überhaupt eine durchgehende Betreuung zu haben.

Selbst wenn die Bedingungen günstig sind, Oma und Opa oder andere Verwandte vor Ort oder genug Geld fürs Ferienprogramm auf dem Konto, Homeoffice möglich ist oder die Kinder mit zur Arbeit kommen können: Eltern schildern den Balanceakt, das alles verlässlich zu planen. So schreibt ein Nutzer: „Alles in allem klappt es, aber wir müssen jonglieren und ich bin mir sehr bewusst, dass es andere Familien und vor allem Alleinerziehende viel schwerer haben. Deswegen müssen wir endlich bessere Angebote zur Kinderbetreuung initiieren, die dann auch mit der Lebensrealität der Eltern in Zeit und Ort übereinstimmen.“ Denn: „Es ist nicht mehr die Regel, dass ein Elternteil dauerhaft die Kinder betreuen kann.“

Gerade Alleinerziehende sind in den Sommerferien stark beansprucht

Wenn überhaupt zwei Elternteile da sind. Gerade auch Alleinerziehende berichten von ihren Schwierigkeiten in den Ferien. Eine alleinerziehende Mutter schreibt: „Die Dauer der Ferien hat schon lange nichts mehr mit der Realität von berufstätigen Eltern gemeinsam.“ Eine andere pflichtet ihr bei und rechnet vor, wie sie mit viel Planung nun die Sommerferien überbrückt: „Ich hab mir 25 Stunden monatlich weniger ausbezahlen lassen und aufs Überstundenkonto, da ich meine Sechsjährige nicht so lang allein lassen kann jeden Tag.“ Weil das nicht gereicht habe, um alle Kosten zu decken, habe sie beantragen müssen, mit Bürgergeld aufzustocken. Die Ferienbetreuung gehe nun nur bis 14 Uhr, 85 Euro pro Woche würden fällig, dazu 5,50 Euro Essensgeld pro Tag. Sie schließt mit den Worten: „Katastrophe als Alleinerziehende.”

Gut, wenn Oma und Opa da sind – doch nicht alle Familien haben Großeltern

Immer wieder kommen Facebook-Nutzerinnen und Nutzer in der Diskussion auf die Großeltern zurück. So heißt es im Kommentar einer Nutzerin: „Omas und Opas freuen sich auch mal, wenn sie die Enkel einen halben Tag nehmen dürfen.“ Da widersprechen jedoch einige: Dass Großeltern da sind, in der Nähe sind, nicht selbst arbeiten müssen – damit können nicht alle Familien planen.

Betreuung in den Ferien: Was ist eigentlich das Problem?

Viele Userinnen und User schildern ihre Probleme, äußern ihr Mitgefühl und bestärken sich in der Sichtweise, dass die Ferien eine Herausforderung sind, die nur mit Mühe gemeistert werden kann. Manche stellen genau das infrage. Eine Person schreibt: „Ich hab auch zwei Kinder, keine Verwandten, und hab es geschafft, alles hinzubekommen. Ich verstehe nicht, was ihr für Probleme habt.” Manche verweisen darauf, dass man das ja wisse, wenn man Kinder bekomme: „Wer sich für Kinder entscheidet, kann nicht erwarten, dass die Kinder permanent fremdbetreut werden können.“ Dann geht es schnell um andere große Fragen: Sollten Mütter überhaupt Beruf und Karriere vereinbaren müssen, sollte der Staat nicht vielmehr die Betreuung zuhause stärker fördern? Manche fragen beinahe: Warum machen wir es nicht wieder wie früher? Besonders häufig wird nämlich darauf hingewiesen, dass früher Familien besser zurechtgekommen seien. Aber ist das so? Daran haben einige Userinnen und User ihre Zweifel.

Wie haben das die Familien eigentlich früher gemacht?

Manche Kommentare vertreten die Meinung, früher hätte nur ein Elternteil arbeiten müssen, Familien hätten das früher einfach besser hinbekommen oder keine so hohen Ansprüche an Urlaub und Erlebnisse gehabt. Andere berichten davon, wie sie selbst schon vor Jahren oder Jahrzehnten in einer ähnlich misslichen Lage waren: „Das ist seit Jahrzehnten nicht anders“, schreibt eine Nutzerin. „Auch meine Generation musste Kind und Job unter einen Hut bekommen und es gab kein Homeoffice, keine Kita sowie sehr begrenzt Nachmittagsbetreuung. Ich hab damals Nachts gearbeitet und mein Ex Schicht, nur so ging das überhaupt.”

Was hilft: Homeoffice – oder Kinder mit in die Arbeit bringen?

Immer wieder fällt es, das Zauberwort Homeoffice. Viele Eltern schreiben davon, dass das den Alltag in den Ferien enorm erleichtert hat. So können die Kinder sich zuhause beschäftigen, ohne allein zu sein – und die Eltern müssen keinen Urlaub nehmen, können im Notfall, in den Pausen und im Feierabend aber sofort da sein.

Einige Nutzerinnen und Nutzer schlagen stattdessen vor, die Kinder mit an den Arbeitsplatz zu nehmen. So schreibt eine Leserin, dass sie selbst als Kind mit in die Arbeit gemusst habe. „Aber ein Kind geht ja auch. Ich habe drei Jungs, die würden das Büro zerlegen, viel zu langweilig...“ Auch sie nutze daher die Möglichkeit, von zuhause zu arbeiten – drei Wochen lang, aber von 4 Uhr morgens an, um die Zeiten miteinander zu vereinbaren.

Fazit: Es braucht mehr bezahlbare Angebote – nicht weniger Ferien

Aus den vielen Kommentaren wird deutlich: Viele Familien kommen gut zurecht in den Sommerferien, haben Opas und Omas, die sich auf mehr Zeit mit den Enkeln freuen. Oder die Kinder haben Lust auf Ferienlager. Und die Betreuungsangebote sind bezahlbar und erreichbar. Manche schreiben auch selbst, dass sie sich glücklich schätzen, in einer Schule zu arbeiten und damit selbst Ferien zu haben.

Klar ist aber auch: Alle, auf die das nicht zutrifft – und das sind offenbar viele Familien – wünschen sich mehr Angebote und günstigere Möglichkeiten, die Kinder in den Ferien betreuen zu lassen. Das würde die Sommerferien weniger herausfordernd machen – und zu einer echten Familienzeit.