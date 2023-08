Kindergesundheit

Experten fürchten heuer eine noch stärkere RS-Viruswelle bei Kindern

Bereits im vergangenen Herbst und Winter ist es zu dramatischen Engpässen in der medizinischen Versorgung von Kindern in Folge der RSV-Welle gekommen. Nun wächst die Furcht vor einer noch stärkeren Infektionswelle.

Von Daniela Hungbaur

An der Kinderklinik des Uniklinikums Augsburg wächst die Sorge um die medizinische Versorgung der Jüngsten: Prof. Dr. Fabian B. Fahlbusch, der neue Sektionsleiter der Neonatologie, also der Neugeborenenmedizin, sowie der Kinderintensivstation, erklärt im Gespräch mit unserer Redaktion, dass er aktuell aufgrund des anhaltenden und massiven Personalmangels in der Pflege nur noch 75 Prozent seiner Intensivbetten belegen kann. Sein intensivmedizinischer Kollege Prof. Dr. Florian Hoffmann vom Dr. von Haunerschen Kinderspital der Ludwig-Maximilian-Universität in München, hat bereits vor der neuen Infektionswelle durch das RS-Virus eindringlich gewarnt: „Wir steuern ungebremst auf die nächste Katastrophe zu.“ Der Chef der Kinderklinik am Uniklinikum Augsburg, Prof. Dr. Michael Frühwald, gibt Hoffmann recht: „Die Lage ist dramatisch. Ich sage es ehrlich: Ich habe Angst vor diesem Herbst.“

Das RS-Virus ist hochansteckend

Bereits im vergangenen Herbst kam es zu dramatischen Engpässen in der medizinischen Versorgung der Jüngsten. Auslöser war eine heftige und verfrühte Infektionswelle durch das respiratorische Synzytial-Virus (kurz RSV). Experten fürchten nun in den kommenden Monaten eine ebenbürtige oder gar noch stärkere RSV-Welle. Das RS-Virus gilt für gesunde Kinder eigentlich als meist harmloser Auslöser von fieberhaften Atemwegsinfekten. Doch vor allem in den Wintermonaten kann es schwere Infektionswellen verursachen – gerade Säuglinge und Kleinkinder erkranken dann oft schwer. Da es sich um ein hoch ansteckendes Virus handelt, erklärt Fahlbusch, müssten die erkrankten Kinder streng isoliert werden. „Und das führt uns ganz schnell auch an räumliche Kapazitätsgrenzen.“ Weil kaum noch Betten im vergangenen Herbst und Winter zur Verfügung standen, mussten schwerstkranke Kinder und Säuglinge oft lange Strecken gefahren oder mit dem Hubschrauber bis zum nächsten freien Bett transportiert werden.

