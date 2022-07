Kindergesundheit

So wichtig ist Sport für krebskranke Kinder und Jugendliche

So wie Frida geht es vielen Kindern und Jugendlichen, die an Krebs erkrankt sind und im Schwäbischen Kinderkrebszentrum behandelt werden: Die Angebote von Sporttherapeutin Christina Schuster helfen und machen Spaß.

Plus Im schwäbischen Kinderkrebszentrum in Augsburg bietet eine Sporttherapeutin regelmäßig Bewegung an. Schon am Krankenbett. Nicht nur der achtjährigen Frida hat dieses Angebot sehr geholfen. Doch bezahlt wird es von den Kassen nicht.

Von Daniela Hungbaur

Frida sieht man ihre schwere Erkrankung nicht mehr an. Die Achtjährige ist ein ausgesprochen aufgewecktes Kind. Dabei weiß sie über ihre Krankheit bestens Bescheid, fragt sie doch bei den Ärzten stets sehr detailliert nach, warum all die Behandlungen und Eingriffe nötig sind: Das Mädchen bekam im vergangenen Sommer die Diagnose Rhabdomyosarkom. Das ist ein bösartiger Tumor, der vom Muskelgewebe ausgeht und zu den häufigsten Weichgewebstumoren im Kindesalter zählt.

