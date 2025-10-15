Tochter der Bavaria: Kabarettistin Luise Kinseher ist derzeit schwer gefragt

Sie hat schon zig Rollen gespielt. Aber am nachdrücklichsten ist die bayerische Schauspielerin und Kabarettistin Luise Kinseher ihrem Publikum wohl als „Mama Bavaria“ in Erinnerung geblieben. Der „Kampfname“ als Fastenrednerin am Nockherberg ist allerdings genau genommen irreführend. Denn er suggeriert, sie sei die Urmutter Bayerns, was natürlich Blödsinn ist, denn letztere hat gerade ihren 175. Geburtstag gefeiert.

Aber bei der gebürtigen Geiselhöringerin kann man zumindest festhalten, dass sie eine Nachkommin der guten alten Bavaria ist, eine Tochter Bayerns und des niederbayerischen Malermeisters Kinseher. Und als solche ist sie in ihrem Beruf ungewöhnlich erfolgreich. Aktuell ist die 56-Jährige mit ihrem Fastenredner-Nachfolger Maxi Schafroth in der Kino-Komödie „Zweigstelle“ zu sehen. Erst im Juli dieses Jahres hatte der Film „Karli & Marie“ mit ihr und Sigi Zimmerschied Premiere. Und ein neues Kabarettprogramm hat sie auch am Start.

Über ihren Kollegen Sigi Zimmerschied schrieb sie ihre Magisterarbeit

Apropos Kabarett und Sigi Zimmerschied: Letzterer war für Luise Kinseher früh ein Vorbild. Über ihn schrieb sie zum Abschluss ihres Studiums der Germanistik, Theaterwissenschaften und Geschichte ihre Magisterarbeit. Ihr schauspielerisches Handwerk lernte sie im Volkstheater, der Iberl-Bühne in München-Solln, wo viele bayerische Schauspielerinnen und Schauspieler sich ihre ersten Meriten verdient haben.

1998 präsentierte sie ihr erstes Soloprogramm. Ein Glücksfall war, dass die Regie-Legende Franz Xaver Bogner Kinseher als Volksschauspielerin entdeckte und ihr in seinen Fernsehserien Schlüsselrollen gab, wie die Hanna Graf in „Café Meineid“ oder die Polizeirevierleiterin Thekla Eichenseher in „München 7“.

Im Mai hat Luise Kinseher in Schwabing geheiratet

Privat hat sich bei Kinseher, die nach wie vor in München lebt, auch etwas getan. So hat sie im Mai im beliebten Schwabinger Standesamt in der Mandlstraße ganz traditionell im Dirndl geheiratet. Die Trauzeremonie vollzog Oberbürgermeister Dieter Reiter höchstselbst. Details hält sie aus der Öffentlichkeit heraus.

Aber auch, wenn die rothaarige Niederbayerin nun sozusagen unter der Haube ist: Ihren besten Freund ficht das nicht an. Denn der Kurzhaardackel Gustl, der seit sieben Jahren bei Kinseher lebt, darf sein Frauchen weiter zu den meisten Terminen begleiten. Und neuerdings dient Gustl sogar als Vorbild für einen Podcast, den Kinseher im Auftrag der Bayerischen Staatsoper eingesprochen hat.