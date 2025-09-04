Fünf Euro pro Film: Diese Kinos in Augsburg und der Region machen mit

Mitte September kommen Cineasten in ganz Deutschland wieder auf ihre Kosten. Beim diesjährigen Kinofest zahlen Fans der großen Leinwand in teilnehmenden Kinos nur fünf Euro pro Film – egal in welchen Sälen oder auf welchen Plätzen. Die Aktion findet am 13. und 14. September statt, auch Kinos aus Augsburg und der Region beteiligen sich.

Für nur 5€ Eintritt pro Film? Kinofest findet zum vierten Mal statt

Das Kinofest ist eine Initiative mehrerer Branchenverbände und findet seit 2022 jährlich unter Federführung des Hauptverbands Deutscher Filmtheater (HDF) statt. Auch in diesem Jahr lautet das Motto der Organisatoren wieder: „Filme für alle. Kino für alle!“ Die Idee, ein Wochenende lang die Eintrittspreise in zahlreichen Kinos deutlich zu senken, kommt dem HDF zufolge aus Frankreich und der Schweiz. Mit der „Fête du Cinéma“ und dem „Tag des Kinos“ gibt es in den Nachbarländern schon seit mehreren Jahren vergleichbare Veranstaltungen.

Neben den günstigeren Tickets wollen die Veranstalter Kinofans auch mit einem besonderen Rahmenprogramm in die Säle locken. Dazu zählten im vergangenen Jahr Filmklassiker, besondere Menüs, Sekt oder Angebote speziell für Kinder. Außerdem liefen einige ausgewählte Filme auch vor dem offiziellen Kinostart.

Kinofest 2025: Diese Kinos aus Augsburg und der Region nehmen teil

In Augsburg nimmt bislang nur ein Kino am Kinofest 2025 teil: Das CineStar am Hauptbahnhof. Filmfans aus der Region haben dagegen mehr Auswahl. Diese Filmtheater in der Region sind beim Kinofest 2025 mit dabei.

Filmpalast in Kaufering

Donaulichtspiele in Offingen

Kinopalast in Neuburg

Dietrich-Theater Neu-Ulm

Xinedome in Ulm

Filmhaus-Huber in Türkheim

CICO Cinema Corona in Kaufbeuren

Alpenfilmtheater in Füssen

Das Kinofest findet zum vierten Mal in Folge in Deutschland statt. Zuletzt war das Interesse an der landesweiten Veranstaltung gestiegen. Während das Kinofest den Organisatoren zufolge 2023 noch etwa 932.000 Filmfans in die Säle lockte, waren es im letzten Jahr mit ungefähr 1,2 Millionen Besucherinnen und Besucher deutlich mehr.

Trotz des Rekordwertes ist zumindest die Zahl der Veranstaltungsorte seit dem vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen. Während 2024 mit noch mehr als 700 Filmtheatern rund 90 Prozent der Kinos in Deutschland am Kinofest teilnahmen, sprechen die Organisatoren für 2025 bislang nur von mehr als 300 beteiligten Kinos.