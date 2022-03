Bischofsversammlung: Ukraine-Krieg und Reformen im Fokus

Die deutschen katholischen Bischöfe kommen ab heute zu ihrer Frühjahrsvollversammlung zusammen.

Zwei Themen bestimmen das viertägige Treffen: Der Krieg in der Ukraine und die Rufe nach innerkirchlichen Reformen. Besonders der Eröffnungsgottesdienst am Montagabend in der Wallfahrtsbasilika Vierzehnheiligen in Oberfranken soll dem Gebet für Frieden in der Ukraine und ganz Europa gewidmet sein. Es predigt der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz (DBK), Bischof Georg Bätzing, aus Limburg.

Zu Beratungen über die Situation in der Ukraine habe man Experten eingeladen, erläuterte ein DBK-Sprecher. So werde unter anderem Andrij Waskowycz, der bis 2021 20 Jahre lang Präsident der Caritas Ukraine war, erwartet.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Reformdebatte in der Kirche, die durch die Veröffentlichung des Münchner Missbrauchsgutachtens wieder Fahrt aufgenommen hat. In dem Gutachten war der Kirche ein nicht angemessener Umgang mit Fällen und Tätern sexuellen Missbrauchs an Kindern und Jugendlichen vorgeworfen worden.

Die Vollversammlung des Synodalen Wegs der deutschen Katholiken hatte zuletzt einige Reformvorschläge mit großer Mehrheit verabschiedet - unter anderem sollen die Gläubigen mehr Mitsprache bei der Ernennung von Bischöfen bekommen.

