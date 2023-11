Kirche

08:12 Uhr

Die Wohlfahrtsverbände stecken in der Krise

Plus Diakonie und Caritas leisten in Bayern viel. Doch sie haben große Probleme. Ein Schlaglicht darauf warf kürzlich die Insolvenz eines Trägers. Diakonie-Präsidentin Weingärtner findet klare Worte.

Von Celine Theiss

Der Eingangsbereich der Diakonie Donau-Ries in Nördlingen ist an diesem Tag nur spärlich beleuchtet. In einem Vorraum steht ein schulterhoher Aufbau, auf dem Dutzende Informationsbroschüren ordentlich drapiert liegen. "Kirchliche allgemeine Sozialarbeit", "Obdachlosenberatung", "Suchtfachambulanz", "Flüchtlings- und Integrationsberatung" – das sind nur einige wenige Titel, die auf Flyer gedruckt sind. Diese bieten einen, längst nicht vollständigen, ersten Überblick über das Angebot der Diakonie. Als das "soziale Gesicht der evangelisch-lutherischen Kirche" beschreibt sich der freie Wohlfahrtsverband. Er ist einer der sechs großen freien Wohlfahrtsverbände in Deutschland und nicht nur er blickt düsteren Zeiten entgegen. Schon jetzt gestaltet sich die finanzielle Lage und damit die Möglichkeit, Angebote aufrechtzuerhalten, für die kirchlichen Träger schwierig.

Das zeigte sich erst kürzlich in Passau, wo der örtliche Diakonie-Träger ein Schlaglicht auf die Situation warf: Wegen finanzieller Schwierigkeiten musste er Insolvenz in Eigenverwaltung anmelden. Laut Sabine Weingärtner, Präsidentin der Diakonie Bayern und Vorsitzende der Freien Wohlfahrtspflege Bayern, wird sich die Lage in Zukunft noch weiter zuspitzen. "Es ist egal, ob es um Bayerisches Rotes Kreuz, Caritas, Paritätischer Wohlfahrtsverband, AWO, Lebenshilfe e.V. geht – wir sind alle gleichermaßen betroffen. Es werden zunehmend Einrichtungen schließen, fürchte ich." Einige Träger werden ihr zufolge allerdings versuchen zu fusionieren, um sich finanziell stabiler aufstellen zu können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen