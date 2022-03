Kirche

vor 33 Min.

Dieser Ministrant hat ein Ziel: Jesus immer ähnlicher werden

Plus Der Gottessohn ist für Benjamin Nägele eine Quelle der Kraft. Ihm widmet der 33-jährige Oberministrant aus Ottobeuren seine ganze Freizeit.

Von Andreas Berger

Wie er in dieser Zeit, in der Krieg herrscht in Europa, Hoffnung schöpft? Durch seinen Glauben an Jesus Christus. Und er will andere Menschen inspirieren, ihren Glauben zu vertiefen, damit auch sie voller Hoffnung sind. Benjamin Nägele ist Oberministrant der Pfarrei Sankt Alexander und Theodor in Ottobeuren (Unterallgäu). Und in seinem Ehrenamt derart engagiert, dass er von unserer Redaktion mit der Silberdistel ausgezeichnet wird. Seit vielen Jahren verleihen wir sie an Menschen aus der Region, die sich in besonderer Weise ehrenamtlich engagieren.

