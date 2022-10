Diözesanrats-Vorsitzender warnt Kirche vor "Laber-Runden"

Mit Blick auf den Reformprozess in der katholischen Kirche hat der Vorsitzende des Diözesanrats der Katholiken der Erzdiözese München und Freising, Hans Tremmel, zum Ende seiner Amtszeit vor Stillstand gewarnt.

"Wer nach dem furchtbaren Missbrauchsgeschehen alles so lassen will, wie es ist, verschwendet unser aller Zeit mit ergebnislosen Laber-Runden", sagte der Theologieprofessor nach Angaben des Erzbistums am Freitag in Ohlstadt (Landkreis Garmisch-Partenkirchen). Der Synodale Weg sei für die Zukunft der katholischen Kirche in Deutschland alternativlos.

Dass die Reforminitiative zur katholischen Sexualmoral durch eine Minderheit der Bischöfe Anfang September ausgebremst wurde, bezeichnete Tremmel als Skandal. Tremmel war zwölf Jahre lang Vorsitzender des obersten Laiengremiums der Erzdiözese München und Freising. "Es war mir Pflicht und Ehre", sagte Tremmel der Mitteilung zufolge. Er freue sich, nun aber "wieder mehr der Herr meines eigenen Terminkalenders" zu sein.

(dpa)