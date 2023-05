Kirche

Ein Krumbacher leitet den deutschen Friedhof in Rom

Der schwäbische Priester Konrad Bestle ist seit ein paar Wochen neuer Rektor am Campo Santo Teutonico direkt neben dem Petersdom.

Plus Der Campo Santo Teutonico ist ein geschichtsträchtiger Ort mitten in der italienischen Hauptstadt. Nun soll ihn Priester Konrad Bestle in die Zukunft führen.

Von Uli Fricker

Der Campo Santo Teutonico befindet sich in Sichtweite zum Petersdom. Es ist ein Ort, an dem man gewissermaßen die Ruhe im Auge des Sturms erleben kann. Obwohl zentral gelegen und über den Petersplatz gut erreichbar, wird der Deutsche Friedhof von wenigen aufgesucht. Denn nur deutschsprachige Rom-Besucherinnen und Wallfahrer haben Zutritt zu diesem einmaligen Gebilde aus Friedhof, Erzbruderschaft und Priesterkolleg. Alle anderen müssen draußen bleiben, sie werden von den Schweizergardisten nicht eingelassen.

Seit einigen Wochen hat der Campo Santo einen neuen Rektor. Dazu wurde Konrad Bestle aus Krumbach im Kreis Günzburg in einem langwierigen Verfahren bestimmt. Bestle folgt dem Südbadener Hans-Peter Fischer nach, der die Institution von 2010 an über zwei Amtszeiten hinweg leitete und als Richter an das päpstliche Gericht Rota berufen wurde.

