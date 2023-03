"Einfach Heiraten": 220 Paare bei Aktion der evangelischen Kirche

Am 23.3.23 wurden in 13 Kirchengemeinden in Bayern spontane Segensfeiern und Trauungen angeboten. Zum Teil wurde bis in den späten Abend geheiratet - auch in Augsburg.

Mit derart vielen Paaren hatte Axel Piper nicht gerechnet. Auch nicht damit, dass die Aktion, die am Donnerstag bis 20 Uhr geplant war, erst gegen 22.30 Uhr zu Ende war, spätabends und bei Kerzenschein. 30 Paare sind am 23.3.23 allein in die Augsburger St.-Anna-Kirche gekommen, um sich spontan segnen oder kirchlich trauen zu lassen. In den insgesamt 13 evangelischen Kirchengemeinden, die bayernweit an "Einfach Heiraten" teilnahmen, waren es 220 Paare. 111 von ihnen waren standesamtlich verheiratet, nun sind sie es auch kirchlich. Weitere Voraussetzung dafür war, dass wenigstens einer der Partner evangelisch ist.

Regionalbischof Axel Piper: "Genau so muss Kirche sein – einladend, unkompliziert, berührend, nachdenklich, fröhlich!"

Piper, evangelisch-lutherischer Regionalbischof im Kirchenkreis Augsburg und Schwaben, erzählt am Freitag von berührenden Szenen, von fröhlichen Feiern und Freudentränen. Ein Paar, seit zwanzig Jahren standesamtlich verheiratet, habe sich extra neue Eheringe anfertigen lassen. Ein Mann, seit 30 Jahren standesamtlich verheiratet, habe gesagt: "Endlich! Der Segen hat mir so gefehlt." Piper erzählt von Segnungen und Trauungen im ganz kleinen Kreis ebenso wie von Paaren, die mit großem Freundeskreis in der St.-Anna-Kirche ihre Liebe bekräftigten. "Mein Fazit: Genau so muss Kirche sein – einladend, unkompliziert, berührend, nachdenklich, fröhlich!", sagt der Regionalbischof. Ähnlich äußerten sich weitere Regionalbischöfe und Pfarrerinnen, die an dem Pilotprojekt der evangelischen Kirche beteiligt waren.

Mehr als 50 Pfarrerinnen und Pfarrer standen am Donnerstag für die Aktion stundenlang bereit, von Augsburg über Memmingen bis Wendelstein. In Traunstein trat noch um 23 Uhr ein Paar vor den Traualtar. Einige Paare hätten zudem die Gelegenheit genutzt, in die evangelische Kirche einzutreten. In einer Pressemitteilung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern heißt es überdies, man sei sich einig, die Aktion in den nächsten Jahren "unbedingt" zu wiederholen – mit mehr Kirchengemeinden, die sich schon auf den 24.4.2024 freuten.

