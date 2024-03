Festliche Gottesdienste an Ostern

Der Tod ist besiegt, Jesus ist auferstanden - diese Botschaft feiern Christinnen und Christen an Ostern. In den Kirchen gibt es besonders festliche Gottesdienste.

Mit feierlichen Gottesdiensten erinnern Christinnen und Christen in Bayern an die wichtigste Botschaft ihrer Religion: Jesus ist der biblischen Überlieferung zufolge von den Toten auferstanden. Im Münchner Liebfrauendom wird Kardinal Reinhard Marx einen Gottesdienst feiern, der evangelische Landesbischof Christian Kopp wird in der Matthäuskirche predigen.

In Würzburg wird Bischof Franz Josef Jung die Ostermesse im Dom zelebrieren, in Bamberg der erst vor knapp einen Monat ins Amt eingeführte Erzbischof Herwig Gössl.

Die eigentliche Feier der Auferstehung findet traditionell bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag oder in den frühen Morgenstunden des Sonntags statt - dann wird an einem Feuer vor der Kirche die Osterkerze entzündet und in das bis dahin dunkle Gebäude getragen.

(dpa)