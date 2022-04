Frau leitet katholische Gottesdienste: "Wäre gerne Priesterin geworden"

Christiane Hetterich ist Pastoralreferentin im unterfränkischen Urspringen. Dort feierte sie kürzlich drei der wichtigsten Liturgien im Kirchenjahr. Wie sich die katholische Kirche aus ihrer Sicht ändern muss.

Frau Hetterich, in Urspringen hat die drei wichtigen Gottesdienste – die Liturgie am Gründonnerstag, die Karfreitagsliturgie und die Osternacht – kein geweihter Priester gefeiert, sondern Sie als Pastoralreferentin. Wie kam es dazu?

Christiane Hetterich: In unserer Pfarreiengemeinschaft bringen sich Gläubige stark in das Gemeindeleben ein. Deshalb bin ich vor drei Jahren aus einer Stelle im Seelsorgeamt in Würzburg hierher „an die Basis“ gewechselt. Ein Pfarrer und ich als Pastoralreferentin sind als einzige Hauptamtliche für fünf Pfarrgemeinden zuständig. Unsere Gemeinden leben also von ihren Mitgliedern und deren persönlichen Fähigkeiten und Stärken. Wir alle gehören zur Gemeinde Jesu Christi. Außer mir leiten fünf weitere Ehrenamtliche – allesamt Frauen – auch Sonntagsgottesdienste. Vergangenes Jahr fragte mich der Pfarrer, ob ich nicht auch das Triduum, also Gründonnerstag, Karfreitag und die Osternacht in Birkenfeld, in der Gemeinde, in der ich auch im Pfarrhaus wohne, leiten wolle. Mir war es jedoch wichtig, zunächst einige Gemeindemitglieder dazu zu befragen. Als von deren Seite nur Zustimmung kam, habe ich dies gerne übernommen. In diesem Jahr leitete ich dann die Gottesdienste einer anderen Gemeinde, die auch zu unserer Pfarreiengemeinschaft gehört. Das bedeutet, die Menschen kennen mich und ich kenne die Menschen, was ich für ganz wichtig halte. Es muss doch eine Beziehung da sein zwischen dem Menschen, der der Liturgie vorsteht und der Gemeinde.

Ostern gilt als wichtigstes Fest im Kirchenjahr. Wie reagierte die Gemeinde auf Ihre Gottesdienste?

Christiane Hetterich: Ich habe ausschließlich positive Rückmeldungen bekommen, besonders direkt nach den Gottesdiensten. Später wurde mir gesagt, dass es auf Facebook teilweise auch andere Kommentare gab. Aber ich habe keine Zeit, mich damit zu beschäftigen. Es stehen schon wieder viele andere Dinge an, zum Beispiel die nächste Beerdigung.

Foto: Annette Zoepf

Wollten Sie mit Ihren Ostergottesdiensten auch ein Zeichen setzen?

Christiane Hetterich: Ich denke, mit allen Gottesdiensten, die ich halte, setze ich ein Zeichen. Mich treibt die Frage um: Was wäre die Kirche ohne ihre Frauen? Ich sehe in unseren Gottesdiensten mehr Frauen als Männer in der Kirche. Sie übernehmen auch mehr Ehrenämter, auch als Vorsitzende der kirchlichen Gremien. Von manchen Menschen höre ich, dass Frauen anders predigen, vielleicht mit mehr Bodenhaftung, Nähe zu den Menschen … Und, das können wir im ersten Schöpfungsbericht nachlesen, dass Gott Mann und Frau mit derselben Würde erschaffen hat. Eine Kirche, die das nicht lebt, macht sich unglaubwürdig und kann sich kaum für die Rechte der Frauen weltweit einsetzen. Dass nur Männer zu Priestern geweiht werden, ist theologisch und ebenso biblisch nicht zu begründen und liegt allein an kirchlichen Traditionen. Die Kirche sollte daher alle Weiheämter für Frauen öffnen.

Wären Sie selbst gerne Priesterin geworden?

Christiane Hetterich: Als junge Theologin hoffte ich, dass sich die Kirche im Laufe meines Berufslebens in diese Richtung verändern würde. Nach dem Studium wurden wir Pastoralreferentinnen mit künftigen Priestern ausgebildet, legten dieselben Prüfungen ab. Es vermittelte mir ein ungutes Gefühl, dass sie Ämter ausüben würden, die mir verschlossen blieben, nur weil ich eine Frau bin. Dass sie trotz der gleichen Ausbildung immer meine Vorgesetzten bleiben würden. Damals wäre ich gerne Priesterin geworden. Heute sehe ich das differenzierter. Es müsste sich auch viel am kirchlichen Amtsverständnis ändern. Aber diese Veränderungen sind längst überfällig, wenn die Kirche im 21. Jahrhundert noch relevant sein möchte für das Leben der Menschen. Jesu Botschaft hat ohne Zweifel auch heute noch viel Strahlkraft!