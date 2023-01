Gedenkgottesdienst für emeritierten Papst Benedikt XVI.

Zum Abschluss der Gedenkfeierlichkeiten der bayerischen Bistümer für den am Silvestermorgen gestorbenen Papst emeritus Benedikt XVI.

hat der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer im Dom St. Peter ein Requiem zelebriert. Er würdigte Benedikt am Dienstagabend als "Jahrhunderttheologen" sowie als "liebenswürdigen und bescheidenen Mann", der der Stadt zeitlebens eng verbunden gewesen sei.

Als Joseph Ratzinger hatte der emeritierte Papst in den 1970er Jahren an der Universität Regensburg gelehrt und sich in der nahen Gemeinde Pentling ein Haus gebaut. Zahlreiche Gläubige nahmen an der Messe teil und somit Abschied vom früheren Oberhaupt der Katholischen Kirche. Begleitet wurde die Feier von mehreren Dutzend Fahnenträgern.

In den weiteren sechs bayerischen Bistümern hatten bereits im Laufe der vergangenen zehn Tage Gedenkgottesdienste stattgefunden. Der emeritierte Papst war am 5. Januar im Vatikan beigesetzt worden.

