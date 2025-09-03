Kirche in der Krise – was tun gegen den Mitgliederschwund?

Die katholische und die evangelische Kirche verlieren massenweise Mitglieder. Das bedeutet auch: Weniger Kirchensteuereinnahmen. In Zukunft wird man bei den Immobilien und beim Personal sparen müssen. Mit ungewöhnlichen Projekten versuchen die Kirchen, wieder näher an die Menschen zu kommen: Zum Beispiel mit einem Baustellenseelsorger. Welche Strategien es gibt, wie erfolgreich sie sind und wie leerstehende Kirchen in Zukunft genutzt werden könnten, darüber sprechen Daniel Wirsching und Sarah Ritschel im Podcast „Schon gehört“ mit Viola Koegst.
Schon in wenigen Jahren werden die Kirchen in Deutschland deutlich weniger Geld zur Verfügung haben. Schon jetzt beginnt man, Gebäude abzureißen oder zu verkaufen. Kirchen werden etwa Konzertlocations oder Bibliotheken – und die kirchliche Arbeit verlagert sich nach draußen. Um mit Menschen in Kontakt zu kommen, gibt es neue niedrigschwellige Angebote. Wie Projekte wie kirchliche Spontan-Hochzeiten ankommen, erfahren Sie im Podcast.
Links zur Folge:
- Ungewöhnlicher Job in der Kirche: Florian Wagner ist Seelsorger an der Stammstrecke München
- Wiedereintritt in die Katholische Kirche?: „Wir öffnen jedem die Türe, der zurück will“
- „Blinde Zerstörungswut“: Was steckt hinter dem Vandalismus-Problem in Bayerns Kirchen
- Kirche im Kreis Dillingen: Zwischen Austritten und Auferstehung
- Austritte im Trend: Warum es die Kirche aber weiterhin braucht
- Was kann die Kirche jungen Leuten bieten, Dekan Wolfermann?
Schon gehört? In unserem wöchentlichen Podcast erfahren Sie alles, was uns bewegt. Wir geben tiefgehende Einblicke in relevante Themen aus Bayern und der Welt. Foltervorwürfe im Knast? Bauernproteste und Mietpreis-Wahnsinn? Gemeinsam mit kompetenten Kolleginnen und Kollegen beleuchten wir die Hintergründe und Geschichten hinter den Schlagzeilen.
Der Podcast wird im Wechsel von Lena Bammert, Felix Gnoyke, Marc Keßler, Viola Koegst und Moritz Weiberg moderiert. Neue Folgen erscheinen immer mittwochs um 5 Uhr morgens.
