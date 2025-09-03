Kirche in der Krise – was tun gegen den Mitgliederschwund?

Die katholische und die evangelische Kirche verlieren massenweise Mitglieder. Das bedeutet auch: Weniger Kirchensteuereinnahmen. In Zukunft wird man bei den Immobilien und beim Personal sparen müssen. Mit ungewöhnlichen Projekten versuchen die Kirchen, wieder näher an die Menschen zu kommen: Zum Beispiel mit einem Baustellenseelsorger. Welche Strategien es gibt, wie erfolgreich sie sind und wie leerstehende Kirchen in Zukunft genutzt werden könnten, darüber sprechen Daniel Wirsching und Sarah Ritschel im Podcast „Schon gehört“ mit Viola Koegst.

Schon in wenigen Jahren werden die Kirchen in Deutschland deutlich weniger Geld zur Verfügung haben. Schon jetzt beginnt man, Gebäude abzureißen oder zu verkaufen. Kirchen werden etwa Konzertlocations oder Bibliotheken – und die kirchliche Arbeit verlagert sich nach draußen. Um mit Menschen in Kontakt zu kommen, gibt es neue niedrigschwellige Angebote. Wie Projekte wie kirchliche Spontan-Hochzeiten ankommen, erfahren Sie im Podcast.

Links zur Folge:

Icon vergrößern Unser neuer Podcast: „Schon gehört? Alles, was uns bewegt“ Foto: Augsburger Allgemeine Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Unser neuer Podcast: „Schon gehört? Alles, was uns bewegt“ Foto: Augsburger Allgemeine

Schon gehört? In unserem wöchentlichen Podcast erfahren Sie alles, was uns bewegt. Wir geben tiefgehende Einblicke in relevante Themen aus Bayern und der Welt. Foltervorwürfe im Knast? Bauernproteste und Mietpreis-Wahnsinn? Gemeinsam mit kompetenten Kolleginnen und Kollegen beleuchten wir die Hintergründe und Geschichten hinter den Schlagzeilen.

Der Podcast wird im Wechsel von Lena Bammert, Felix Gnoyke, Marc Keßler, Viola Koegst und Moritz Weiberg moderiert. Neue Folgen erscheinen immer mittwochs um 5 Uhr morgens.

„Schon gehört? Alles, was uns bewegt“ bei Apple Podcasts & Spotify hören

Den Podcast hören Sie sowohl hier im Artikel (indem Sie die Einbettung akzeptieren) als auch über alle gängigen Podcast-Plattformen. Nutzen Sie schon eine der gängigen Podcast-Apps wie Spotify oder Apple Podcasts, dann können Sie dort ganz einfach nach „Schon gehört?“ suchen. Sie können auch auf die folgenden Direktlinks klicken.