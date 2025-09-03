Icon Menü
Kirche in der Krise: Was tun gegen die vielen Austritte?

Schon gehört?

Kirche in der Krise – was tun gegen den Mitgliederschwund?

Hunderttausende treten jedes Jahr aus der Kirche aus. Mit kreativen Projekten versuchen die Kirchen, gesellschaftlich relevant zu bleiben. Wie das funktioniert, darum geht es im Podcast.
Von Viola Koegst
    Immer mehr Menschen treten aus der Kirche aus.
    Immer mehr Menschen treten aus der Kirche aus. Foto: Ingo Wagner, dpa

    Die katholische und die evangelische Kirche verlieren massenweise Mitglieder. Das bedeutet auch: Weniger Kirchensteuereinnahmen. In Zukunft wird man bei den Immobilien und beim Personal sparen müssen. Mit ungewöhnlichen Projekten versuchen die Kirchen, wieder näher an die Menschen zu kommen: Zum Beispiel mit einem Baustellenseelsorger. Welche Strategien es gibt, wie erfolgreich sie sind und wie leerstehende Kirchen in Zukunft genutzt werden könnten, darüber sprechen Daniel Wirsching und Sarah Ritschel im Podcast „Schon gehört“ mit Viola Koegst.

    Schon in wenigen Jahren werden die Kirchen in Deutschland deutlich weniger Geld zur Verfügung haben. Schon jetzt beginnt man, Gebäude abzureißen oder zu verkaufen. Kirchen werden etwa Konzertlocations oder Bibliotheken – und die kirchliche Arbeit verlagert sich nach draußen. Um mit Menschen in Kontakt zu kommen, gibt es neue niedrigschwellige Angebote. Wie Projekte wie kirchliche Spontan-Hochzeiten ankommen, erfahren Sie im Podcast.

    Links zur Folge:

