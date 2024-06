Kardinal Marx: Wählen gehen Ausdruck von Verantwortung

Kardinal Reinhard Marx hat die Menschen eine Woche vor der Europawahl dazu aufgerufen, das Wahlrecht wahrzunehmen.

Es sei ein kostbares Gut, in Deutschland auch als europäischer Bürger frei wählen zu können, sagte der Erzbischof von München und Freising nach Angaben des Erzbischöflichen Ordinariats in dem Beitrag "Zum Sonntag" des Bayerischen Rundfunks, der am Sonntag gesendet wird.

"Das sollten wir nicht für selbstverständlich halten, sondern dazu beitragen, dass dieses Parlament und damit die Europäische Union auch in der Zukunft auf den Werten aufbauen können, die gerade auch durch das christliche Menschen- und Gottesbild geprägt sind", sagte Marx.

Er sei allen sehr dankbar, die ehren- oder hauptamtlich ein Amt übernähmen und das Bestmögliche für Deutschland und für Europa wollten. "Was wir alle dazu tun können, ist: wählen zu gehen. Das ist Ausdruck unserer Freiheit und unserer Verantwortung."

Die biblisch bezeugte gleiche Würde aller Menschen sei tragender Grund für die Überwindung von Egoismen und für das Wir-Gefühl einer Gemeinschaft, sagte Kardinal Marx. "Aus christlichem Glauben lassen sich darum völkischer Nationalismus, Egoismus, Populismus, Rassismus und Menschenverachtung niemals begründen."

Ebenso könne der Bezug auf Gott niemals bedeuten, dass sich Menschen über Menschen erheben. "Solches Machtgebaren entspricht nicht dem hohen Ethos politischen Handelns, das sich der Verfassung und dem Volk unseres Landes verpflichtet weiß", sagte Marx. "Und es ist Blasphemie, sich dafür auf Religion und Gott zu berufen."

(dpa)