Kondolenzbücher, Gebete und Glockengeläut für Benedikt XVI.

Nach dem Tod des emeritierten Papstes Benedikt XVI.

stehen die Zeichen auch in den hessischen Bistümern auf Trauer. Im Limburger Dom liegt ein offizielles Kondolenzbuch aus, in das sich alle Gläubigen eintragen können, wie ein Sprecher des Bistums Limburg am Montag mitteilte. Alle Pfarreien seien eingeladen, für den gestorbenen Papst zu beten. Zudem gebe es in der Diözese "eine Fülle" von Gottesdiensten und Gebetszeiten. Für den kommenden Sonntag (8. Januar, 18.30 Uhr) ist im Dom ein Requiem (Totenmesse) für Benedikt XVI. geplant.

Das Bistum Fulda hat in seiner Kathedralkirche einen Ort fürs Gebet und zum Gedenken eingerichtet sowie ein Kondolenzbuch ausgelegt, wie die Diözese mitteilte. Nach einer ersten Einschätzung hätten bereits viele Gläubige ihre Trauer bekundet, hieß es. Bis zum Begräbnistag erklingt dem Bistum zufolge täglich am Mittag ein Trauergeläut. Zudem gebe es Trauerbeflaggung an den Gebäuden des Bistums. Ein Requiem plant die Diözese am Mittwoch (4. Januar, 18.30 Uhr).

Benedikt XVI. war am Samstag im Alter von 95 Jahren im Vatikan gestorben. Der deutsche Theologe war von 2005 bis zu seinem Rücktritt 2013 Oberhaupt der katholischen Kirche. Sein Begräbnis findet am Donnerstag (5. Januar) in Rom statt. Der Limburger Bischof und Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, wird laut Bistum an der Totenmesse teilnehmen.

(dpa)