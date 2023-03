Landessynode wendet sich nach Wahl-Debakel Inhalten zu

Nach der gescheiterten Bischofswahl stehen bei der Landessynode der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern am Dienstag (ab 9.00 Uhr) inhaltliche Themen statt Personaldiskussionen auf der Tagesordnung.

Die Synodalen werden sich beispielsweise mit dem Rechenschaftsbericht, dem Umgang mit sexualisierter Gewalt oder der Handreichung zum assistierten Suizid befassen. Sicher allerdings wird auch die am Vortag ergebnislos zu Ende gegangene Bischofswahl in den Gesprächen eine große Rolle spielen. Wie es in dieser Hinsicht weitergeht, wird der Wahlvorbereitungsausschuss am Abend besprechen und entscheiden.

Bei der Wahl hatten vier Frauen und Männer kandidiert: Neben dem Regionalbischof im Kirchenkreis München, Christian Kopp (58), und der Dekanin in Landshut, Nina Lubomierski (47), waren dies der Dekan in Windsbach, Klaus Schlicker (56), sowie die Co-Direktorin des landeskirchlichen Partnerschaftszentrums Mission EineWelt, Gabriele Hoerschelmann (55). Die beiden letzteren hatten im Laufe des Wahltages in der St. Matthäuskirche ihre Kandidatur zurückgezogen. Von den beiden verbleibenden konnte keiner die erforderliche Stimmenzahl erzielen.

