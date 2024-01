Marx fordert Einsatz für die Demokratie

Der Münchner Kardinal Reinhard Marx hat zum Jahreswechsel dazu aufgerufen, sich für die Demokratie einzusetzen.

Der Erzbischof von München und Freising sagte laut Mitteilung, er gehe "in großer Sorge" in das neue Jahr. Zum einen gebe es Kriege "vor unserer Haustüre", aber auch die Gefahr, die von autoritärem Denken, Populisten sowie Verschwörungstheoretikern für die Demokratien ausgehe - in Europa, aber auch weltweit. "Ich bin außerordentlich beunruhigt darüber."

Um sich den Herausforderungen zu stellen, bräuchten Christinnen und Christen Stärke aus dem Glauben. "Ich bin überzeugt, dass gerade die Kraft des Gebets von außerordentlicher Bedeutung ist." Er lade deshalb alle Gläubigen ein, im neuen Jahr das Gebet zu suchen.

(dpa)