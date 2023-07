Kirche

30.06.2023

Mit Gott an ihrer Seite: Warum sich eine 44-Jährige taufen lässt

Am Oggenrieder Weiher am Ortsrand von Irsee wird Ewa Trettin an diesem Samstag getauft. Zwischen 250 und 300 Leute dürften dabei sein. "Für mich geht es in ein neues Leben", sagt sie.

Von Sonja Dürr, Daniel Wirsching

Ewa Trettin drückt den Türgriff nach unten, zieht die schwere Holztür der Dreifaltigkeitskirche in Kaufbeuren auf und sagt dann: "Das ist meine Kirche." An manchen Tagen kommt Ewa Trettin hierher, in die evangelische Kirche, nimmt Platz und denkt nach. Für die 44-Jährige ist das Gotteshaus ein Rückzugsort, den sie immer ansteuern kann. "Ich weiß, dass ich hier meine Gedanken sortieren kann. Dass ich zur Ruhe kommen kann. Ich kann zu mir kommen."

An diesem Donnerstagmittag steht Ewa Trettin in Jeans, weißem Shirt und Turnschuhen in der Kirche und will ihre Geschichte erzählen, so kurz bevor es ernst wird. Sie spricht von den Eltern, daheim in Polen, die noch vor ihrer Geburt beschlossen haben, aus der Kirche auszutreten. Davon, dass ihre Familie trotzdem Weihnachten und Ostern gefeiert hat. Und dass der Glaube sie schon ihr ganzes Leben lang begleitete. "An sich braucht man die Kirche ja nicht, um an Gott zu glauben", sagt sie.

