„Sektenartig“: Eine Diakonenweihe im Allgäu sorgt für Kritik

Plus Von Anerkennung bis Befremden: Warum eine Diakonenweihe im Allgäu auch noch viele Tage danach bundesweit für Diskussionen sorgt.

Als der Augsburger Bischof Bertram Meier Ende Mai in Lindenberg im Allgäu zehn Priesteramtskandidaten der traditionalistischen Priesterbruderschaft St. Petrus zu Diakonen weihte, war das ein besonderes Ereignis: Erstmals spendete ein amtierender deutscher Diözesanbischof die Weihen.