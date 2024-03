Kirche

17:58 Uhr

Vesperkirche Augsburg wirft Schlaglicht auf Altersarmut in Bayern

Noch bis zum 17. März werden in der evangelischen St. Paul-Kirche in Augsburg täglich rund 400 Mahlzeiten über die Theke der Essensausgabe gehen.

Plus Eine Kirche in der Menschen essen: Die "Augsburger Vesperkirche" ist in dieser Form einmalig in Bayern. Vor allem Rentner sind auf ein solches Projekt angewiesen.

Von Florian Lang

Geräuschvoll räumt Anni Reuter ein paar Stühle aus dem Weg, nimmt an einem der Tische Platz und beginnt zu erzählen. Sie erzählt von ihrem Unfall an der Bahnsteigkante und von den Mäusen, die wohl durch ein gekipptes Fenster in ihre Wohnung gelangten und ihre gesamte Kleidung zerbissen haben, während sie im Krankenhaus war. Es war nicht ihr einziger Unfall, nicht ihre einzige Verletzung, deshalb kann Reuter nicht mehr arbeiten. Sie hat viel zu erzählen, dennoch wird nicht ganz klar, wovon die Frau im Rentenalter im Moment lebt. Fest steht, dass Anni Reuter auf karitative Angebote wie das der "Vesperkirche Augsburg" angewiesen ist.

Viele Menschen, die an diesem Tag in die evangelische St. Paul-Kirche in Augsburg gekommen sind, haben Ähnliches zu berichten. Im vergangenen Dezember teilte der Sozialverband VdK mit, dass 21,8 Prozent der über 65-Jährigen in Bayern armutsgefährdet seien – mehr als in jedem anderen Bundesland. In der "Vesperkirche", einem von der katholischen und evangelischen Kirche gemeinsam organisierten und in dieser Form in Bayern einzigartigen Projekt, begegnet man den Menschen hinter dieser Zahl.

