Vielfach-Ehrenbürger Benedikt: Ändert das Missbrauchsgutachten etwas daran?

Plus Wegen des Münchner Missbrauchsgutachtens wird in einigen Kommunen diskutiert, ob man dem emeritierten Papst diese Auszeichnung aberkennen solle.

Als die in Regensburg ansässige Mittelbayerische Zeitung kürzlich für eine Online-Erhebung fragte: „Soll Ratzinger Ehrenbürger bleiben?“ und ein Ja- und ein Nein-Kästchen zum Anklicken zur Auswahl anbot, regte das Verteidigerinnen und Verteidiger des emeritierten Papstes Benedikt XVI. auf. Sie sehen eine Kampagne gegen den fast 95-Jährigen am Werk, die nicht nur sein Ansehen beschädigen solle, sondern auch alles, wofür er theologisch stehe. Manch einer von ihnen rief dazu auf, mit abzustimmen.