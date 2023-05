Zentralkomitee der deutschen Katholiken beendet Versammlung

Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) beendet am Samstag in München seine Vollversammlung.

Am zweiten Tag der Veranstaltung sollte es schwerpunktmäßig um das Thema Missbrauch und dessen Aufarbeitung gehen.

Die Vollversammlung ist das höchste Organ der Organisation katholischer Laien. Sie tritt zweimal im Jahr zusammen - und nun in München erstmals nach dem Abschluss des sogenannten Synodalen Weges, des von konservativer Seite überaus umstrittenen Reformprozesses in der katholischen Kirche in Deutschland.

Zu Beginn der zweitägigen Veranstaltung hatte das ZdK an die deutschen Bischöfe appelliert, sich an die Beschlüsse des Synodalen Weges zu halten und sie umzusetzen.

