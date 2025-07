Große Preisunterschiede: Wie viel kostet das Mittagessen in bayerischen Kitas?

Montag Schinkennudeln, Dienstag italienischer Eintopf, Mittwoch Milchreis mit roter Grütze: Vanessa van Delft weiß, was Kinder gerne essen. Fünf Tage in der Woche kocht ihr Team für sieben Einrichtungen rund um Neuburg und versorgt mehr als hundert Kinder in der Region. Die 43-Jährige arbeitet seit mehr als zehn Jahren in dem Geschäft und sagt: Die Geschmäcker von Eltern, Kita-Personal und Kindern gleichzeitig zu treffen – und das zu einem fairen Preis – ist eine schwierige Angelegenheit.

Steigende Kosten und spezielle Wünsche machen Kita-Essen zur Herausforderung

Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) zufolge sollten Kitas vor allem Vollkornprodukte, Obst, Gemüse und Salat sowie Milchprodukte anbieten. Fleisch und Wurstwaren und fettige, salzige oder zuckerhaltige Lebensmittel dagegen sollten nur selten auf dem Speiseplan stehen. Doch van Delft sagt klar: „Geht man nur nach der Ernährungspyramide, würden die Kinder gar nichts mehr essen. Ihnen Salat und Gemüse schmackhaft zu machen, ist eine riesige Herausforderung!“

Erst im Frühjahr hat die Catering-Spezialistin mit ihrem Team die Speisepläne neu ausgerichtet und Kinder nach ihren Wünschen befragt: „Spitzenreiter waren natürlich Pommes, Pizza, Nuggets und Döner. Aber das können wir allein deshalb schon gar nicht ausliefern, weil alles weich wird, sobald ein Deckel drauf kommt.“

Kita-Verbandsfunktionär: „Theoretisch müssten wir pro Tag bis zu zehn Euro verlangen“

Hochwertig, gesund, lecker und wirtschaftlich – dieser Spagat fällt nicht immer leicht, sagt Benjamin Tajedini. Jahrzehntelang war er Geschäftsführer des privaten Trägers Infanterix mit 20 Kindergärten und Kinderkrippen in München, Augsburg und Ingolstadt. Die Ansprüche an das Kitaessen seien stark gestiegen: „Eltern haben sehr genaue Vorstellungen, was das Essen der Kinder angeht, und hätten gern vieles anders. Manche wollten uns sogar vorschreiben, wo wir welches Biobrot kaufen.“

Dabei liege das Thema auch Betreibern am Herzen, betont Tajedini, der als Vorsitzender des bayerischen Kita-Dachverbands 150 Träger vertritt. Neben Mittagessen werden in vielen Einrichtungen auch Frühstück und Nachmittagssnack angeboten. Für alle drei Mahlzeiten berechneten die Träger pro Kind zwischen 100 und 120 Euro im Monat, erklärt Tajedini – also fünf bis sechs Euro am Tag. Er sagt aber: „Angesichts der Preissteigerung bei Lebensmitteln wird es schwieriger, auszukommen. Würde man Kitaessen wirklich hochwertig und nur aus frischen Zutaten gekocht anbieten wollen, müssten es theoretisch acht bis zehn Euro pro Tag sein.“

Die Preise in einzelnen Einrichtungen variieren stark. So unterschiedlich die Kindergärten und Krippen sind, so verschieden sind Menge, Qualität und Art der Verpflegung. Mal wird nur Mittagessen angeboten und Eltern geben eine Brotzeit mit, mal erhalten Kinder drei Mahlzeiten am Tag. Neben großen industriellen Herstellern von tiefgekühlten Komplettmahlzeiten gibt es kleine und mittelgroße Anbieter, die auf Kitaessen spezialisiert sind und täglich zwischen hundert und zehntausend Essen ausliefern. Und sogar von ausgebildetem Gastro-Personal frisch zubereitete Speisen aus der eigenen Frischküche gibt es in manchen Einrichtungen.

Zahlungsdienstleister: Für immer mehr Familien bezuschusst der Staat das Kitaessen

Einen vergleichsweise guten Überblick hat Simon Polster, Geschäftsführer von Kitafino. Der Zahlungsdienstleister aus Nürnberg übernimmt mittels App Buchung, Verwaltung und Abrechnung für das Kitaessen in 3000 Kitas, Schulen und Horten bundesweit. Aus seinen Daten geht hervor: Ein Mittagessen in Bayern kostet im Schnitt 4,14 Euro, außerhalb des Freistaats liegt der Preis bei 3,93 Euro. Die Preisspanne sei aber enorm, so Polster: „Es gibt Einrichtungen, in denen ein Mittagessen unter drei Euro angeboten wird. In Einzelfällen geht das auch mal bis knapp zehn Euro hoch.“

Insgesamt ist das Essen teurer geworden, sagt Polster. Und nicht nur das fällt ihm mit Blick in die Daten auf: „Wir stellen auch fest, dass immer mehr Eltern offenbar nicht mehr ausreichend Mittel zur Verfügung haben, Bürgergeld beziehen und für das Kitaessen Zuschüsse vom Staat erhalten.“ Waren es bis vor drei Jahren bundesweit noch 10 bis 15 Prozent geförderte Mahlzeiten, sind heute 15 bis 20 Prozent der bei Kitafino gebuchten Essen durch Leistungen aus dem gesetzlichen Bildungspaket gefördert. In Bayern liegt der Anteil der bezuschussten Mittagessen bei zwölf Prozent.

Und noch ein Trend lässt sich erkennen: Während manche Einrichtungen Essensgeld pauschal und monatlich erheben, bieten immer mehr eine tagesaktuell flexible Buchung und Abrechnung der Mittagessen an, wie sie Kitafino ermöglicht, sagt Polster: „Viele Eltern fühlen sich mit Pauschalabrechnung ungerecht behandelt, denn sie zahlen immer den vollen Betrag – egal, ob ihr Kind da ist oder ob es mehrere Wochen krank oder im Urlaub ist.“ Mit der Buchung einzelner Essen dagegen lasse sich im Sinne der Nachhaltigkeit besser nach Bedarf kochen, argumentiert Polster.

Catering-Spezialistin: Kinder sollen bei der Wahl der Menüs mitbestimmen

Darauf setzt auch Vanessa van Delft mit ihrem Kita-Catering in Neuburg: „Eltern können jeden Tag bis 8 Uhr das Essen bestellen oder abbestellen. Somit fallen keine Kosten an, wenn das Kind krank ist.“ Ihre Preise für das Mittagessen sind nach Alter gestaffelt und liegen pro Tag bei 3,30 Euro für das Krippenkind und 3,90 Euro für das Kindergartenkind. „Wir mussten leider erstmals die Preise um 40 Cent anheben, da alles teurer geworden ist.“

Icon Vergrößern Vanessa van Delft (links), ihre „rechte Hand“ Sandra Rhein und ihr Team beliefern sieben Kitas in der Region mit Mittagsessen. Foto: Laura Gastl (Archivbild) Icon Schließen Schließen Vanessa van Delft (links), ihre „rechte Hand“ Sandra Rhein und ihr Team beliefern sieben Kitas in der Region mit Mittagsessen. Foto: Laura Gastl (Archivbild)

Weil die Kinder im Laufe eines Kita-Jahres größer werden, sind die Portionsgrößen üblicherweise am Anfang etwas zu groß und am Ende zu klein, erzählt van Delft. „Das können wir mit Feedback-Bögen aber schnell beheben. Genauso melden sich die Kitas, wenn etwas gar nicht schmeckt – dann wird es vom Speisenplan gestrichen.“

Und noch ein Experiment hat das Team gestartet: Für die Kreation neuer Wunschgerichte haben van Delft und ihr Team Kinder in ihre Großküche eingeladen: „Hier konnten unsere kleinen Besucher ihre Pizzen selbst belegen und hatten sehr viel Spaß.“