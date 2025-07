Große Preisunterschiede: Wie viel kostet das Mittagessen in bayerischen Kitas?

Montag Schinkennudeln, Dienstag italienischer Eintopf, Mittwoch Milchreis mit roter Grütze: Vanessa van Delft weiß, was Kinder gerne essen. Fünf Tage in der Woche kocht ihr Team für sieben Einrichtungen rund um Neuburg und versorgt mehr als hundert Kinder in der Region. Die 43-Jährige arbeitet seit mehr als zehn Jahren in dem Geschäft und sagt: Die Geschmäcker von Eltern, Kita-Personal und Kindern gleichzeitig zu treffen – und das zu einem fairen Preis – ist eine schwierige Angelegenheit.

