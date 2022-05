Diese Rechte haben berufstätige Eltern beim Kita-Streik in Bayern

Wohin mit dem Kind, wenn die Kitas streiken? Das fragen sich viele Eltern mit Blick auf die Warnstreiks von Verdi am Mittwoch. Welche Rechte Arbeitnehmer haben.

Wenn Erzieher und Erzieherinnen streiken, haben viele Eltern ein Prblem. Wohin mit dem Sprössling, wenn bei einem Streik die Kita schließt? Darf ich zu Hause bleiben? Und bekomme ich weiterhin Lohn? Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Kita-Streik in Bayern am 4. Mai.

Kita-Streik in Bayern: Wann und wo wird gestreikt?

Für Mittwoch, den 4. Mai 2022, hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten der städtischen Kitas zum Streik aufgerufen. Neun Städte werden in Bayern von den Warnstreiks betroffen sein: München, Nürnberg, Fürth, Erlangen, Regensburg, Augsburg, Ingolstadt, Landshut und Forchheim.

Warnstreiks am 4. Mai: Gibt es eine Notbetreuung für Kinder?

Ob die Kita des eigenen Kindes überhaupt betroffen ist, darüber werden Eltern frühzeitig informiert – und können sich so schon einmal nach einem Ersatz für die Betreuung umsehen. Teils richten die Kommunen auch Notbetreuungen ein. Gestreikt wird nur in kommunalen Kitas. Die von Kirchen, Wohlfahrtsverbänden oder Privatfirmen sind bei den Warnstreiks nicht dabei. Sie haben einen anderen Tarifvertrag.

Kita geschlossen: Dürfen berufstätige Eltern zu Hause bleiben?

Ist die Kita wegen einem Streik beschlossen, müssen Arbeitnehmer zunächst einmal versuchen, ihr Kind anderweitig betreuen zu lassen. Ist das nicht möglich, sollte das Gespräch mit dem Vorgesetzten gesucht werden. Ist eine Betreuung durch andere nicht möglich, darf der Arbeitnehmer grundsätzlich zu Hause bleiben. So steht es im Paragraf 616 des Bürgerlichen Gesetzbuchs.

Bekommen Eltern trotzdem Lohn?

"Eltern haben nur dann das Recht auf eine Entgeltfortzahlung, wenn der Streik kurzfristig angekündigt wurde", erklärt Peter F. Betz, Fachanwalt für Arbeitsrecht aus Pfaffenhofen an der llm. Das steht ebenfalls in § 616 BGB. Einen Lohnausfall müssen Elteren beim Kita-Streik also nicht fürchten. Kurzfristig bedeute in der Regel, wenn die Ankündigung in den 24 Stunden vor der Kita-Schließung oder bei einem Streik am Montag über das Wochenende erfolgt sei. In manchen Arbeitsverträgen kann der Paragraf aber auch ausgenommen sein – deshalb lohnt sich auch hier noch einmal die Absprache mit dem Chef. Dadurch können Streitigkeiten früh verhindert werden.

Je länger der Streik, desto schwieriger ist eine Einigung mit dem Chef. Die Streiks am 4. Mai sollen nur einen Tag lang andauern.

In vielen Fällen lässt sich die Betreuung des Kindes außerdem einfach durch Homeoffice regeln – besonders seit der Pandemie sind viele Arbeitgeber hier offener und es gibt bessere Möglichkeiten dazu.

Wie sollten Eltern ihrem Arbeitgeber melden, dass sie nicht zur Arbeit kommen können?

Beim Streik ist es nicht anders wie bei Krankheit: Wer unentschuldigt von der Arbeit fernbleibt, riskiert eine Abmahnung. Daher gilt: So abmelden, wie es im Unternehmen sonst auch üblich ist. Dann kann eigentlich nichts schief gehen.

Dabei sollten Arbeitnehmer sicherstellen, das sie ihre Abmeldung später auch belegen können. Die einfachste Variante: Eine Mail. "Wer eine E-Mail schreibt, ist auf der sicheren Seite, wenn er sich den Eingang bestätigen lässt", sagt Betz.

Kita-Streik: Kann der Arbeitgeber Urlaub verweigern?

Bei wichtigen betrieblichen Gründen kann der Urlaub erst einmal verweigert werden. Aber: Wer nachweisen kann, dass er bei der Suche nach anderweitiger Betreuung erfolglos war, muss trotzdem unbezahlt frei bekommen um das Kind betreuen zu können. Denn rechtlich hat es Vorrang, die Betreuung der kleinen Kinder sicherzustellen. "Aufsichtspflicht geht vor Arbeitspflicht", fasst Betz zusammen.

Darf ich mein Kind mit zur Arbeit nehmen?

"Es gibt kein Recht darauf, das Kind mit zur Arbeit zu nehmen", sagt Anwalt Betz. Dafür sei eine Erlaubnis vom Arbeitgeber erforderlich. Außerdem darf das Wohl des Kindes am Arbeitsplatz nicht gefährdet werden. Es kommt also auf den Arbeitsplatz an. Im Büro ist es weniger ein Problem.

Habe ich ein Recht auf Homeoffice?

Obwohl es seit fast zwei Jahren fast Normalität geworden ist: Ein Recht auf Homeoffice gibt es noch nicht; soll aber kommen. Auch hier ist die beste Variante: Reden.

Bekommen Eltern bei einem Kita-Streik Gebühren zurück?

Bei einem so kurzen Warnstreik wie am kommenden Mittwoch ist es für Eltern schwierig, Kita-Gebühren erstattet zu bekommen. "Dafür gibt es keine Grundlage", sagt Betz.

Bei längeren Streiks über mehrere Wochen lohnt es sich, bei den Betreibern der Kindertagesstätte nachzufragen und in den Vertrag zu schauen. Es könne durchaus geregelt sein, dass dann Gebühren erlassen oder erstattet werden.