Feuerwerk an Benzinflaschen befestigt: Tiktok inspiriert?

Sie wollten vermutlich ein Video aus dem Internet nachstellen und brachten sich damit in Gefahr: Die Polizei hat in Unterfranken mehrere Jugendliche gerade noch davon abhalten können, eine Konstruktion aus Feuerwerkskörpern und Benzinflaschen anzuzünden.

Die Gruppe gab in einer ersten Befragung an, von einem Video auf Tiktok inspiriert worden zu sein, wie das Polizeipräsidium Unterfranken am Mittwoch berichtete. Ob dies tatsächlich zutreffe, sei aber noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen, betonte ein Sprecher.

Ein Zeuge hatte die vier Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 17 Jahren am Montagabend dabei beobachtet, wie sie an einer Tankstelle in Kitzingen Benzin in Plastikflaschen abfüllten und anschließend die Polizei verständigt. Beamte fanden die Teenager, als sie gerade dabei waren, die zwei Benzinflaschen und die daran befestigten Feuerwerkskörper unter einem Baucontainer zu deponieren.

(dpa)