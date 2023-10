Jugendlicher in U-Haft wegen Überfall auf 19-Jährigen

Weil er einen 19-Jährigen in Unterfranken bei einem Raubüberfall schwer verletzt haben soll, ist ein Jugendlicher in Untersuchungshaft gekommen.

Der 17-Jährige stehe im Verdacht, den jungen Mann in Kitzingen zu Boden gebracht sowie diesem sein Handy und Bargeld gestohlen zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Ermittelt werde zudem gegen vier weitere Menschen aus dem Umfeld des Verletzten.

Nach dem mutmaßlichen Überfall auf den 19-Jährigen am Freitagabend soll die Gruppe zudem in eine Gärtnerei eingebrochen sein und einen Kleintransporter gestohlen haben. Polizisten nahmen zwei Verdächtige fest, nachdem diese in der Nacht auf Samstag versucht hatten, zu Fuß vom gestohlenen Fahrzeug zu flüchten.

Der mutmaßliche Haupttäter war demnach schon Ende September ins Visier der Ermittler geraten. Damals durchsuchte die Polizei mehrere Wohnungen im Zusammenhang mit einer mutmaßlichen Raubserie einer achtköpfigen Gruppe. Zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren waren dabei festgenommen worden.

