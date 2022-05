Zoll findet zwei Kilo Kokain in Auto-Kofferraum

Zollfahnder haben in Geiselwind (Landkreis Kitzingen) zwei Kilo Kokain im Wagen eines Mannes entdeckt.

Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, kontrollierten die Fahnder den Wagen des 23-Jährigen vergangene Woche an der Autobahn 3.

Den Angaben zufolge fiel der Fahrer zu Beginn der Kontrollaktion auf. Die Droge war demnach im Kofferraum in der Mulde eines Reserverades verstaut. Die Beamten gingen davon aus, dass das Rauschgift nicht gestreckt wurde, da es in Blöcken gepresst wurde. "Man könnte das Kokain auf die dreifache Menge hochstrecken", teilte ein Sprecher mit. Der mutmaßliche Schmuggler sitzt demnach in Untersuchungshaft.

(dpa)