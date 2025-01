Streit um Flüchtlingsunterkunft im Ostallgäu: Gericht schlägt Kompromiss vor

Knapp 2000 Einwohner hat die Gemeinde Westendorf im Landkreis Ostallgäu. Etwa 40 von ihnen reisten am heutigen Mittwoch (15. Januar) nach Augsburg ans Verwaltungsgericht (VG), um dort eine öffentliche Verhandlung mitzuverfolgen. Darin ging es um den Plan des Landratsamtes, in Westendorf eine Containeranlage für Geflüchtete zu bauen. Die Gemeinde hatte im April 2024 Klage gegen den Landkreis Ostallgäu eingereicht, der auf dem Gelände des ehemaligen Kreisbauhofs eine Unterkunft für 50 Personen errichten will.

