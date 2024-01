Merz nicht in Seeon: Vater wird 100

Wenn sich die CSU-Bundestagabgeordneten von diesem Samstag an zur Klausur im Kloster Seeon treffen, werden sie auf den Chef ihrer Schwesterpartei CDU verzichten müssen.

Dass Friedrich Merz nicht nach Oberbayern kommt, ist allerdings kein politischer Affront, sondern hat rein private Gründe. "An diesem Wochenende wird mein Vater 100 Jahre alt. Die ganze Familie ist zu Besuch. Die Familie geht in diesem Jahr vor", sagte der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende im Bundestag dem "Münchner Merkur". Er verwies darauf, dass er die vergangenen drei CSU-Klausuren besucht habe.

Merz ging davon aus, dass es trotz der Probleme der Ampel-Koalition voraussichtlich nicht zu einer vorgezogenen Bundestagswahl kommen wird. "Das steht in diesem Jahr vermutlich nicht an. Nach meiner Einschätzung werden wir keine Neuwahlen bekommen, auch wenn sie dringend nötig wären." Auf die Frage, ob er als Kanzler gern CSU-Chef Markus Söder als Superminister in seinem Kabinett hätte, antwortete Merz: "Markus Söder macht seine Arbeit als Ministerpräsident in Bayern wirklich sehr gut. Das sehen die Wähler so, und ich teile diese Einschätzung."

