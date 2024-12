Kleinflugzeug aus dem Allgäu verfehlt die Landebahn in Stuttgart und stürzt ab

In der Nähe des Flughafen Stuttgart ist am Sonntagnachmittag ein Kleinflugzeug abgestürzt. Über den Unfall berichtete der Flughafen in einer Pressemitteilung. Die Maschine sei demnach um kurz nach 16.30 Uhr außerhalb des Flughafengeländes verunglückt. Zum Zeitpunkt des Unfalls herrschte in der Region dichter Nebel und es war bereits dunkel. Zur Ursache des Unfalls machte der Flughafen aber zunächst keine Angaben.

Kleinflugzeug stürzt am Flughafen Stuttgart in dichtem Nebel ab

Der Mitteilung zufolge wurden zwei Insassen bei dem Absturz verletzt. Aus Sicherheitsgründen wurde der Flughafen bis 18.30 Uhr gesperrt, weshalb es zu Verspätungen und Umleitungen kam. Wie mehrere Medien berichteten, handelte es sich bei dem Kleinflugzeug um eine Cessna C-172, die Platz für maximal vier Menschen böte. Aufgebrochen sei die Maschine knapp zwei Stunden vor dem Unfall am Flugplatz Leutkirch im Allgäu.