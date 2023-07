"Letzte Generation" blockiert bundesweit Straßen

Proteste der Gruppe "Letzte Generation" legten den Verkehr in zahlreichen deutschen Großstädten lahm. Auch in Bayern blockierten Klimaaktivisten wichtige Straßen.

Klimaaktivistinnen und -aktivisten der "Letzten Generation" haben mit Blockaden den Straßenverkehr in mehreren deutschen Städten gestört. In Bayern waren hauptsächlich München und Nürnberg betroffen. Aber auch in Städten wie Berlin, Leipzig, Dresden und Braunschweig klebten sich Protestierende am Freitag auf die Fahrbahn. Im gesamten Bundesgebiet waren nach Angaben der "Letzten Generation" mindestens 36 Sitzblockaden in 26 Städten geplant. "Die Bundesregierung bricht das Gesetz und führt unsere Gesellschaft in den Kollaps", sagte die Sprecherin der Gruppierung, Carla Rochel. "Es ist unsere demokratische Pflicht, dagegen friedlich Widerstand zu leisten."

In Bayern blockierten Klimaaktivisten Straßen in München und Nürnberg

In München legten am Vormittag acht Aktivistinnen und Aktivisten den Verkehr für etwa zwei Stunden lahm. Der Bereich am Stachus wurde komplett gesperrt. Nach Angaben der Polizei, wurden zu Beginn der Aktion sechs Personen auf der Fahrbahn festgestellt, die dabei waren, sich auf dem Asphalt festzukleben. Einige von ihnen konnten unmittelbar vor dem Festkleben vom Bereich weggetragen werden. Diejenigen, die es geschafft hatten, sich auf die Straße zu kleben, wurden nach und nach von Einsatzkräften wieder entfernt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Gleich an drei Orten blockierten Aktivistinnen und Aktivisten der Klimaschutzgruppe den Verkehr in Nürnberg. Die Polizei löste die Blockaden mit zum Teil auf der Straße festgeklebten Personen nach etwa einer halben Stunde auf, wie ein Sprecher mitteilte. Gegen die Beteiligten wird nun wegen Nötigung ermittelt und wegen eines Verstoßes gegen die Allgemeinverfügung der Stadt Nürnberg, wonach unangemeldete Festklebe-Aktionen bis Ende Juli verboten sind. Diese erließ die Stadt erst am Donnerstag.

In der Region protestierte die "Letzte Generation" nur in Ulm

In der Region gab es lediglich in Ulm eine Protestaktion. Sechs Aktivistinnen und Aktivisten blockierten den Verkehr direkt an der viel befahrenen und großen Kreuzung am Ehinger Tor. Drei Personen klebten sich am Asphalt fest, zwei hatten ihre Hände zusammengeklebt. Der Verkehr staute sich. Die Behinderungen aber hielten sich in Grenzen, nach etwa einer Stunde schaffte die Polizei vor Ort die letzte Person beiseite.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Markus Söder verurteilte die Aktionen noch am Freitagmittag. "Wir sagen ja zum Klimaschutz, aber nein zu Klimaklebern", schrieb der CSU-Chef zu einem Foto auf Instagram. "Die Blockaden der Klimakleber sind organisiertes Chaos. Das ist unzumutbar. Es braucht deshalb die volle Konsequenz des Gesetzes. Jeder Bürger bekommt einen Strafzettel, wenn er falsch parkt. Diese Konsequenz muss auch hier gelten. Es gibt in Bayern keinen Rabatt dafür", so Bayerns Ministerpräsident.

Lesen Sie dazu auch

Bereits am Donnerstag hatten Aktivistinnen und Aktivisten die Flughäfen in Hamburg und Düsseldorf über mehrere Stunden lahmgelegt, indem sie die Zäune überwanden, auf die Rollfelder liefen und sich dort nahe der Start- und Landebahnen festklebten. In Hamburg wurde der Flugverkehr am ersten Ferientag für einige Stunden komplett eingestellt. In Düsseldorf wurden mehrere Flüge umgeleitet oder verspäteten sich.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Von den Protesten Betroffene reagieren zunehmend aggressiv auf die Aktivistinnen und Aktivisten. Bei einem Klimaprotest in Stralsund in Mecklenburg-Vorpommern ist zuletzt etwa am Mittwoch ein Aktivist von einem Lastwagenfahrer angefahren worden. In den nächsten drei Wochen beabsichtigt die "Letzte Generation" ihre Blockaden zurückfahren. Man wolle die Zeit nutzen, "um neue Menschen zu integrieren, die dazugekommen sind", sagte ein Sprecher der Gruppe der Deutschen Presseagentur und ergänzte: "Wir wollen Kraft für die kommenden Proteste im August und September sammeln." (mit dpa)

Hören Sie sich dazu auch unseren Podcast mit Ingo Blechschmidt über Klimacamp, "Letzte Generation" und Augsburg an: