So will die "Letzte Generation" Bayern lahmlegen

Die letzte Generation glaubt denen anzugehören, die noch in der Lage sei, „den völligen Erdzusammenbruch vielleicht noch aufzuhalten“. Und wenn es Sie nich gäbe? Dieser Sommer ist einfach Mist für die Argumente. Regen, so viel wie schon lange nicht mehr, angenehme Temperaturen. Jedenfalls hier in Deutschland. Anststatt in Spanieren, Griechenland, Slowenien, Italien zu demonstrieren, wo das Wasser knapp ist oder wie in Slowenien vieles zerstört, verärgert man 95 % der Menschen in Deutschland.... Aber Corona ging auch vorbei, dann werden wir auch die überleben.....Wenn die Klimaaktivisten der Ukraine helfen würden, dann wäre das mal ein Zeichen......Aber auf den Boden kleben.... und Autofahrer dadurch noch agressiver zu machen, ist einfach sinnfrei......Schade ist nur, dass man diese "kriminellen Vereinigung", so die Staatsanwaltschaft München, gewähren lässt.....oder vielleicht doch nicht?

