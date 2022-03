Klimaproteste

vor 58 Min.

Ist Fridays for Future erwachsen geworden?

Als Fridays for Future in deutschen Städten demonstrierte, wie hier im Juli 2019 in Kempten, marschierten vor allem Schüler in der ersten Reihe. Heute studieren und arbeiten viele der Demonstrierenden von damals.

Plus Vor gut drei Jahren begannen Schüler, für das Klima zu streiken. Heute sind viele von ihnen Studierende und Arbeitnehmer. Was macht das mit der Bewegung?

Von Fabian Huber

Michael Bögel wächst inzwischen ein leichter Oberlippenflaum. Er ist ein bisschen kräftiger geworden an den Backen. Beanie-Mützen trägt er noch immer gern, aber das lila gefärbte Pony darunter ist verschwunden. „War schlecht für die Haare“, sagt der 17-jährige. Im September 2019, als unsere Redaktion Bögel erstmals traf, zuhause in Kaufering bei Landsberg, da reihten sich in seinem Kinderzimmer noch die gesammelten Energydrink-Dosen aneinander. Bögel, damals 15, hatte die Schule abgebrochen. Ganz so regelmäßig war er dort sowieso nicht mehr hingegangen. Freitags zog er für das Klima auf die Straße, koordinierte täglich und deutschlandweit Aktionen von Fridays for Future in gut 160 Chatgruppen, konferierte nachts um 3 Uhr schon mal mit dem Ableger der Bewegung in Hongkong. Ein Leben für die Umwelt.

