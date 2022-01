Bayerns Regierung will bis 2023 klimaneutral sein: Wie weit ist sie schon?

Plus Ministerpräsident Söder erklärte, dass die Staatsregierung nächstes Jahr klimaneutral sein wird. Klingt gut. Doch bei genauerer Betrachtung offenbaren sich viele Unklarheiten.

Es war nur ein Satz in einer fast dreiviertelstündigen Rede. Eigentlich sogar nur wenige Worte, die Markus Söder da sprach. Im Sommer 2021 bei seiner Regierungserklärung zum Klimaland Bayern. „Die Staatsregierung selbst will Vorbild sein“, sagte der Ministerpräsident damals, „und bis 2023 klimaneutral werden.“