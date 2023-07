BN-Studie: Großprojekte der Bahn in Bayern hinten anstellen

Großprojekte der Bahn in Bayern sollten mit Blick auf den Klimaschutz hinten angestellt werden.

Das hat eine Studie des Münchner Eisenbahnexperten Martin Vieregg im Auftrag des Bundes Naturschutz (BN) ergeben. Der wollte Ausbauprojekte der Bahn nach ihrer Sinnhaftigkeit für eine schnelle Ertüchtigung bewerten lassen. Dafür habe man die bayerischen Schienenprojekte im Bundesverkehrswegeplan und in der Deutschlandtakt-Infrastrukturliste überprüft und eine Prioritätenliste mit drei Abstufungen erstellt.

Laut Vieregg sind punktuelle Maßnahmen zur Beseitigung von Engpässen am wichtigsten, um die Bahn möglichst schnell zuverlässiger, schneller und umweltverträglicher zu machen. Höchste Priorität sollten demnach zum Beispiel Gleisbau-Projekte zur Steigerung von Kapazitäten und der Ausbau von Bahnhöfen wie in München-Pasing und am Münchner Hauptbahnhof haben.

Erst danach sollten der Studie zufolge Ausbaustrecken angegangen werden, bei denen die gesamte Strecke von den Bauarbeiten betroffen wäre und keine Tunnel nötig sind. Darunter fiele beispielsweise der zweigleisige Ausbau und die Elektrifizierung der Strecke München - Mühldorf - Freilassing, zu der die Planungen der Bahn bereits seit einiger Zeit laufen.

Erst an dritter Stelle ordnet die Studie Großprojekte der Bahn ein, vor allem Neubaustrecken mit Tunneln. Diese seien am unwirtschaftlichsten, klimaschädlichsten und würden die größten Eingriffe in die Natur erfordern. Projekte wie die Neubautrassen Ingolstadt - München und Freising/Flughafen - München müsse man dringend neu bewerten und Alternativen prüfen.

