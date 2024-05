Klimastreiks vor der Europawahl: Termine in Bayern im Überblick

Fridays for Future ruft gut eine Woche vor der Europawahl zu einem Klimastreik auf. Auch in bayerischen Städten sind Proteste geplant. Ein Überblick.

Gut eine Woche vor der Europawahl hat Fridays for Future zu Klimastreiks aufgerufen. Wie die Bewegung am Mittwoch mitteilte, sollen am Freitag (31. Mai) in mehr als 90 Städten in Deutschland und in zwölf EU-Staaten Proteste stattfinden. Die Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten wollen damit auf die Bedeutung der EU bei der Bewältigung der Klimakrise aufmerksam machen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

Fridays for Future versucht im Hinblick auf die Europawahl verstärkt junge Leute zu mobilisieren, da erstmals auch Jugendliche ab 16 Jahren wählen dürfen. Die Wahl finden vom 6. bis 9. Juni statt, in Deutschland ist der Termin Sonntag, der 9. Juni.

Fridays for Future: EU-Parlament muss sich klar für Klimaschutz entscheiden

"Während Überschwemmung, Wasserknappheit und Hitzewellen Hunderttausende in Europa bedrohen, schüren Rechtsextreme Ängste vor Klimaschutz und wollen Klimagesetze zurückdrehen. Statt sich von rechten Parolen einschüchtern zu lassen, muss das neue EU-Parlament sich klar für Klimaschutz und Demokratie entscheiden", sagte Frieda Egeling, Sprecherin von Fridays For Future Berlin in einer Mitteilung. Die Bewegung fordert den EU-weiten Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas bis 2035 sowie eine Verdopplung der Investitionen in erneuerbare Energien und klimaneutrale Industrien.

Klimastreik am Freitag: Proteste in Bayern im Überblick

In mehr als 90 deutschen Städten soll am Freitag gestreikt werden. Das sind die geplanten Aktionen laut der Klimabewegung in Bayern im Überblick:

Lesen Sie dazu auch