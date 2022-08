Hitzeperioden, Tropische Nächte, Spätfrosttage: So werden die Klima-Kennwerte definiert

In der Berichterstattung über Klimaforschung tauchen Kennwerte auf, an denen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler klimatische Veränderungen beschreiben. Ein Glossar.

Temperatur

Die Temperatur ist hier die bodennahe Lufttemperatur (2 m über Grund). Die Werte für Jahresmittel und Jahreszeiten werden auf Basis der Tagesmittelwerte der Temperatur berechnet. Die Werte für die Jahreszeiten werden für das meteorologische Jahr berechnet: Die Temperatur für den Winter ist der Mittelwert aller Tage in den Monaten Dezember, Januar, Februar; für das Frühjahr in den Monaten März, April, Mai; für den Sommer in den Monaten Juni, Juli, August; und für den Herbst in den Monaten September, Oktober, November.

Sommertage

Anzahl an Tagen pro Jahr mit einer Tagesmaximumtemperatur von mehr als 25 °C.

Heiße Tage

Anzahl an Tagen pro Jahr mit einer Tagesmaximumtemperatur von mehr als 30 °C.

Tropische Nächte

Anzahl an Tagen pro Jahr mit einer Minimumtemperatur von mehr als 20 °C.

Frosttage

Anzahl der Tage pro Jahr mit einer Tagesminimumtemperatur geringer als 0 °C.

Spätfrosttage

Anzahl der Tage pro Jahr mit einer Tagesminimumtemperatur geringer als 0 °C zwischen dem 1. April und dem 30. Juni.

Eistage

Anzahl der Tage pro Jahr mit einer Tagesmaximumtemperatur geringer als 0 °C.

Tage über 5 °C

Anzahl an Tagen pro Jahr mit einer Tagesmitteltemperatur größer als 5 °C. Diese Tage werden gelegentlich auch als Vegetationstage bezeichnet. Um zu beantworten, ob die Vegetation an einem bestimmten Tag wächst, sind jedoch noch andere Faktoren entscheidend, z.B. Bodenfeuchte, Strahlung und Nährstoffverfügbarkeit.

Maximale Dauer von Hitzeperioden

Maximale Andauer [in Tagen] von Perioden aufeinanderfolgender Tage mit einer Tagesmaximumtemperatur über 30 °C.

Niederschlag

Die Niederschlagswerte werden auf Basis von täglichen Niederschlagsmengen berechnet und als durchschnittliche monatliche Niederschlagssummen bezogen aufs Jahr und die Jahreszeiten in mm pro Monat angegeben. Sie beinhalten sowohl flüssigen als auch festen Niederschlag, also Regen und Schnee. Die jahreszeitlichen Niederschlagsmengen werden für das meteorologische Jahr berechnet (siehe Erläuterungen zur Temperatur).

Trockentage

Anzahl der Tage pro Jahr, an denen die Niederschlagsmenge (Regen und Schnee) weniger als 1 mm beträgt.

Niederschlag ≥ 20 mm/Tag

Anzahl der Tage pro Jahr, an denen die Niederschlagsmenge (Regen und Schnee) von 20 mm erreicht oder überschritten wird.

95. Perzentil des Niederschlags

Tagesniederschlag, dessen Höhe an 5% aller Tage im Jahr mit Niederschlag über 1 mm überschritten wird.

99. Perzentil des Niederschlags

Tagesniederschlag, dessen Höhe an 1% aller Tage im Jahr mit Niederschlag über 1 mm überschritten wird.

Klimatische Wasserbilanz

Jahresmittel der täglichen Differenz von Niederschlag und Verdunstung in mm/Tag.

Windgeschwindigkeit

Mittlere Windgeschwindigkeit im Jahr in m/s.

Schwüle Tage

Anzahl der Tage pro Jahr mit einem Wasserdampf-Partialdruck größer als 18,8 hPa. Der Dampfdruck wird aus Tageswerten der bodennahen Lufttemperatur und der relativen Luftfeuchte mittels der Magnusformel berechnet.