Fast 5000 Kubikmeter: Hier soll Schnee über den Sommer gerettet werden

In Oberstdorf lagern fast 5000 Kubikmeter Schnee unter einer Schicht aus Sägemehl und Hackschnitzeln. Wofür genau braucht man den Haufen überhaupt?

Im Januar und Februar wurde er produziert, der kalte Kern des knapp acht Meter hohen Hügels in Oberstdorf. 4850 Kubikmeter Schnee sind dort eingelagert, eingepackt in eine etwa 50 Zentimeter starke Schicht aus Sägemehl und Hackschnitzeln. Sie soll den Hügel vor dem Abschmelzen schützen – stößt derzeit aber offenbar an Grenzen. „Wegen der Hitze musste man in den vergangenen Wochen mehrmals an Stellen, an denen es Schwund gab, die Isolierschicht nachbessern“, sagte der Leiter der Sportstätten Oberstdorf, Hans-Peter Jokschat, unserer Redaktion. Das sei kein Riesenaufwand, „aber man muss eben permanent ein Auge darauf haben.“

Das Depot gibt es heuer zum ersten Mal im „Nordic Zentrum“, man rechnet mit Verlusten von 20 bis 25 Prozent. Dass die Übersommerung der weißen Pracht nicht immer gelingt, zeigt ein Blick nach Scheidegg im Westallgäu. Dort gab es 2019 einen Probelauf zum „Snowfarming“, am Ende überlebten aber nur 20 Prozent des im Februar erzeugten Kunstschnees, auch dort war er unter einer gut 60 Zentimeter dicken Schicht aus Hackschnitzeln auf einem Platz im Wald gelagert worden. Der Haufen, mit dem eine Loipe präpariert werden sollte, war mit etwa 800 Kubikmetern Kunstschnee jedoch deutlich kleiner.

Kunstschnee ist für Sport wichtig – Bund Naturschutz spricht von "Ökosauerei"

In Oberstdorf dient der Schnee vor allem dem Spitzensport. „Für die internationale Konkurrenzfähigkeit ist es wichtig, früh auf Ski und im Schnee zu sein. Skiroller kommen dem nahe, aber am Ende ist es nicht vergleichbar“, erklärt der Leiter des Bundesstützpunktes, Florian Kuiper. Man spare dadurch auch Reiseaufwand. „Und es ist umweltfreundlicher als die Alternative in Form von Reisen in Gletschergebiete oder Schnee per Lkw zu bringen.“

Michael Finger vom Bund Naturschutz in Oberstdorf kritisiert den Haufen als „Projekt einer kleinen, elitären Gruppe, das in einer Gesellschaft, die sich mit dem Klimawandel auseinandersetzt, total kontraproduktiv ist.“ Für ihn ist das Projekt eine „Ökosauerei“ in einem Gelände, „mit dessen ökologischen Ausgleichsflächen wir weltweit werben könnten“. Dort gebe es Arten, die es sonst nur in Schutzgebieten gebe, wie den Alpensalamander. Er würde deshalb statt mit Funktionären gerne mit den jungen Athleten über das Depot sprechen. Diese sollten äußern, „was für Ansprüche sie haben, um anständig trainieren zu können“. Im Gegenzug könne man den Jugendlichen zeigen, was viele Ehrenamtliche geleistet hätten, „damit das Gelände heute so grün ist“.

