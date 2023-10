Was ein Blick hinter die Kulissen der ältesten Bergwetterstation der Welt verrät

Die älteste Bergwetterwarte der Erde steht in Bayern. Hier werden tausende Daten gemessen, wer sie zu lesen weiß, löst manches Rätsel. Selbst beim Dieselskandal.

Auf dem Dach des Meteorologischen Observatoriums steht eine Kristallkugel. Sie glitzert in der Herbstsonne, spiegelt den endlosen Himmel. Die Zukunft vorhersagen können die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zwar trotz der Kugel nicht. Aber sie können Daten sammeln. Oft reicht das schon aus, damit die Zukunft nicht ganz so überraschend kommt. Eins der besten Beispiele ist der Dieselskandal.

Klimaforscher Wolfgang Steinbrecht, 61, öffnet die Tür zu einem der Forschungslabore der Wetterstation auf dem Hohen Peißenberg. Ein durchlaufender Papierstreifen filtert hier die Außenluft und dokumentiert deren Rußgehalt. "Je mehr Ruß, desto dunkler die Punkte auf dem Papier", sagt Physiker Steinbrecht. Gemessen werden auch Stickoxide, die zum Beispiel von Autos ausgestoßen werden. Und genau deshalb kam die Abgas-Affäre für das Forschungsteam vom Hohen Peißenberg wohl etwas weniger unerwartet als für jedermann sonst: "Der Kollege, der hier zuständig ist, hat sich schon ein wenig gewundert, dass trotz existierender Grenzwerte die Stickoxid-Belastung so hoch ist." Dunkelgrau auf Weiß hoben sich die Punkte damals ab. Den Grund erfuhr die Welt im Jahr 2015, führende Autobauer hatten ihre Motoren manipuliert, um die Obergrenzen umgehen zu können.