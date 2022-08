Klimawandel

Was macht die Dürre mit unseren Böden?

Plus Dürre, Hitze, Ernteausfälle: Der Klimawandel setzt der Ackerwirtschaft in Bayern zu. Doch es gibt noch eine größere Gefahr für die Böden in der Region, sagt ein Experte.

Von Michael Mayr

Die hohen Temperaturen und das trockene Klima im Jahr 2022 machen der Landwirtschaft in Bayern zu schaffen: Immer wieder standen Felder in Flammen, Mais vertrocknet reihenweise und in manchen Landkreisen im Freistaat sprachen Behörden ein Wasserentnahmeverbot aus. Wie lang halten die Äcker und Felder die wachsende Trockenheit aus? Und was macht die Dürre eigentlich mit den landwirtschaftlichen Böden?

