Kliniken in Bayern

12:18 Uhr

Fünfmal so viele Corona-Patienten auf der Intensivstation wie vor einem Jahr

Plus Die Corona-Sommerwelle trifft Bayerns Kliniken. Das betrifft Patienten, aber auch das Personal. Behandlungen müssen teilweise verschoben werden.

Von Dominik Schätzle

Eine Corona-Sommerwelle bringt das Klinik-Personal in ganz Deutschland an seine Grenzen. Eine Sommerpause in Sachen Corona gibt es nicht. In den vergangenen beiden Sommern waren sowohl Inzidenz als auch Patientenzahlen auf ein Minimum gesunken. In Bayern ist die Inzidenz laut RKI nun rund 65 Mal so hoch wie Ende Juli 2021. Auf den Intensivstationen der Kliniken liegen mehr als fünfmal so viele Menschen mit dem Virus. Doch das Problem sind nicht allein die hohen Patientenzahlen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen