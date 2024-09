Thomas Karmasin kommt gleich zum Punkt. „Die Lage der Krankenhäuser in Bayern ist dramatisch“, sagt der Präsident des Bayerischen Landkreistages gegenüber unserer Redaktion. „80 Prozent der Krankenhäuser haben hohe Betriebskostendefizite mit tiefgreifenden Auswirkungen auf die Haushalte unserer Landkreise als Träger. Dafür sind nicht unsere Krankenhäuser verantwortlich, sondern die Bundespolitik.“ Über Jahre hätten sich viele Krankenhäuser in einem System, das insbesondere die Kleinen in der Fläche benachteiligt habe, durch kommunales Geld über Wasser gehalten, fährt Karmasin fort. „Berlin hat sich bis heute keinen Zentimeter auf die Kommunen zubewegt.“

