Umstrittenes Knauf-Bergwerk: 3000 Einwände und neue Bürgerbefragung

Die Bürger der betroffenen Gemeinden haben sich klar gegen den Bau des Knauf-Gips-Bergwerks entschieden. Wie das zuständige Bergamt Nordbayern heute mitteilte, sollen ergänzende Dokumente erneut öffentlich ausgelegt werden.

Knauf-Bergwerk: mehr als 3000 Einwände seitens der Bürger

Die ersten Pläne lagen Anfang des Jahres in 13 Gemeinden aus. So erhielt die Bevölkerung die Möglichkeit, sich zu dem geplanten Projekt in der Altertheimer Mulde zu äußern. Von der Baumaßnahme betroffen ist das Gebiet der Gemeinden Altertheim, Helmstadt, Waldbrunn sowie Teile der gemeindefreien Stadt Irtenberger Wald im Landkreis Würzburg.

Das Angebot wurde zahlreich wahrgenommen. Die Behörden erreichten über 3000 Einwände seitens der Bevölkerung, der Bau wurde damit klar abgelehnt. Auch Experten wurden zur Einschätzung herangezogen.

Neue Dokumente: erneute Einsicht durch Bürger

Aufgrund der Resonanz werden neue Dokumente öffentlich ausgelegt. Unter anderem wird die Firma Knauf ihre Unterlagen in Bezug auf die Verkehrsbelastung und die Gefahr durch Erschütterung wegen Sprengungen im Bergwerk aktualisieren. Sobald diese vorliegen, wird es eine weitere öffentliche Einsicht geben.

Wer dieselben Einwände wie bei der ersten Einsicht hat, müsse diese laut Aussagen des Bergamts nicht erneut formulieren. Die bisherigen Aussagen der Bürger bleiben gültig und Teil der Beurteilung.

Die Bürger der betroffenen Gemeinden haben vor allem wegen des Wasserschutzgebiets Bedenken. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolbild)

Bau des Gips-Bergwerkes: Darum geht es

Die Hauptkritikpunkte beziehen sich darauf, dass durch das Gips-Bergwerk die Trinkwasserversorgung beschädigt werden könnte. Laut Mitteilung des Bergamtes Nordbayern könne es Bergrecht nur geben, „wenn keine Beeinträchtigung des Trinkwassers vorliegt. Der Schutz des Trinkwassers steht an erster Stelle.“

Gleichzeitig gibt es Bedenken wegen der vermehrten Verkehrsbelastung durch LKW, die zum Abtransport genutzt werden sollen. Knauf rechnet damit, dass in dem Gebiet rund 100 Millionen Tonnen Gips vorkommen, von denen rund 48 Millionen abgebaut werden können. Das Unternehmen beteuert, dass der Trinkwasserversorgung durch den Abbau nicht geschadet wird.

Das Bergwerk soll in der Altertheimer Mulde entstehen, südwestlich von Würzburg. Laut Informationen der Deutschen Presseagentur ist das Gebiet, um das es geht, rund 7,1 Quadratkilometer groß. Der Baustoffhersteller Knauf will im Jahr 2027 damit beginnen, dort Gips abzubauen.